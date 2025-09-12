Daugiau apie BLWK

BlackWork kaina (BLWK)

1 BLWK į USD – tiesioginė kaina:

+0.60%1D
BlackWork (BLWK) kainos grafikas realiu laiku
BlackWork (BLWK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

+0.63%

-8.83%

-8.83%

BlackWork (BLWK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BLWK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLWK kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLWK per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BlackWork (BLWK) rinkos informacija

$ 38.44K
$ 38.44K$ 38.44K

$ 38.44K
$ 38.44K$ 38.44K

634.90M
634.90M 634.90M

634,901,811.9187647
634,901,811.9187647 634,901,811.9187647

Dabartinė BlackWork rinkos kapitalizacija yra $ 38.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLWK apyvartoje yra 634.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 634901811.9187647. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.44K

BlackWork (BLWK) kainos istorija USD

Šiandienos BlackWork kainos pokytis į USD: $ 0.
BlackWork 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BlackWork 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BlackWork 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.63%
30 dienų$ 0-10.88%
60 dienų$ 0-28.79%
90 dienų$ 0--

Kas yra BlackWork (BLWK)

BLACKWORK is a crypto meme token that has taken the Binance Smart Chain (BSC) network by storm. Named after the infamous internet meme $BLACKWORK, this token has gained a huge following in the crypto community due to its unique and fun nature. In the heart of the blockchain revolution, where memes meet markets and culture drives capital, one name rises — BLACKWORK ($BLWK). It’s not just a meme. It’s a movement. It’s art, it’s alpha, it’s attitude. It tells the story of patience, belief, and digital community — all wrapped in one collectible masterpiece

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

BlackWork (BLWK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

BlackWork kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BlackWork (BLWK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BlackWork (BLWK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BlackWork prognozes.

Peržiūrėkite BlackWork kainos prognozę dabar!

BLWK į vietos valiutas

BlackWork (BLWK) Tokenomika

Supratimas apie BlackWork (BLWK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLWKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BlackWork (BLWK)

Kiek BlackWork(BLWK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLWK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLWK į USD kaina?
Dabartinė BLWK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BlackWork rinkos kapitalizacija?
BLWK rinkos kapitalizacija yra $ 38.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLWK apyvartoje?
BLWK apyvartoje yra 634.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLWK kaina?
BLWK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLWK kaina?
BLWK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BLWK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLWK yra --USD.
Ar BLWK kaina šiais metais kils?
BLWK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLWK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.