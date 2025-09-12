Daugiau apie BTM

BTM Kainos informacija

BTM Baltoji knyga

BTM Oficiali svetainė

BTM Tokenomika

BTM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BitMeme logotipas

BitMeme kaina (BTM)

Neįtraukta į sąrašą

1 BTM į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-4.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BitMeme (BTM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:01:44(UTC+8)

BitMeme (BTM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002215
$ 0.00002215$ 0.00002215

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

-4.17%

+34.94%

+34.94%

BitMeme (BTM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BTM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTM kaina yra $ 0.00002215, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTM per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – -4.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BitMeme (BTM) rinkos informacija

$ 59.19K
$ 59.19K$ 59.19K

--
----

$ 59.36K
$ 59.36K$ 59.36K

88.60B
88.60B 88.60B

88,844,976,139.39633
88,844,976,139.39633 88,844,976,139.39633

Dabartinė BitMeme rinkos kapitalizacija yra $ 59.19K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTM apyvartoje yra 88.60B vienetų, o bendras kiekis siekia 88844976139.39633. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 59.36K

BitMeme (BTM) kainos istorija USD

Šiandienos BitMeme kainos pokytis į USD: $ 0.
BitMeme 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BitMeme 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BitMeme 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.17%
30 dienų$ 0+61.47%
60 dienų$ 0-9.08%
90 dienų$ 0--

Kas yra BitMeme (BTM)

Bitmeme (BTM) is a meme-based cryptocurrency designed to be the "godfather of meme coins." Built on the Solana blockchain, it offers fast, secure, and scalable transactions while fostering a vibrant meme-centric ecosystem. The project aims to support the meme community, empower creators, and integrate meme culture into decentralized finance (DeFi). Bitmeme achieves this through platforms like MemeStarter (for launching meme coins), MemeFi (for staking and yield farming), MemeSwap (a DEX for meme coins), and MemeDEX (a meme-coin investment platform). By combining humor, blockchain technology, and community-driven initiatives, Bitmeme is creating a sustainable and engaging ecosystem that rewards participation and adoption of Web3 technologies.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BitMeme (BTM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

BitMeme kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BitMeme (BTM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BitMeme (BTM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BitMeme prognozes.

Peržiūrėkite BitMeme kainos prognozę dabar!

BTM į vietos valiutas

BitMeme (BTM) Tokenomika

Supratimas apie BitMeme (BTM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BitMeme (BTM)

Kiek BitMeme(BTM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BTM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BTM į USD kaina?
Dabartinė BTM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BitMeme rinkos kapitalizacija?
BTM rinkos kapitalizacija yra $ 59.19KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BTM apyvartoje?
BTM apyvartoje yra 88.60BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BTM kaina?
BTM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00002215USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BTM kaina?
BTM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BTM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BTM yra --USD.
Ar BTM kaina šiais metais kils?
BTM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BTM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:01:44(UTC+8)

BitMeme (BTM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.