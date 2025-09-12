Daugiau apie BTCP

1 BTCP į USD – tiesioginė kaina:

$12.56
$12.56$12.56
0.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Bitcoin Pro (BTCP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:14:41(UTC+8)

Bitcoin Pro (BTCP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 12.52
$ 12.52$ 12.52
24 val. žemiausia
$ 12.6
$ 12.6$ 12.6
24 val. aukščiausia

$ 12.52
$ 12.52$ 12.52

$ 12.6
$ 12.6$ 12.6

$ 1,209.85
$ 1,209.85$ 1,209.85

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.00%

-4.62%

-4.62%

Bitcoin Pro (BTCP) realiojo laiko kaina yra $12.56. Per pastarąsias 24 valandas BTCP svyravo nuo žemiausios kainos $ 12.52 iki aukščiausios $ 12.6 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTCP kaina yra $ 1,209.85, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTCP per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitcoin Pro (BTCP) rinkos informacija

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

--
----

$ 26.38M
$ 26.38M$ 26.38M

129.02K
129.02K 129.02K

2,100,000.0
2,100,000.0 2,100,000.0

Dabartinė Bitcoin Pro rinkos kapitalizacija yra $ 1.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTCP apyvartoje yra 129.02K vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.38M

Bitcoin Pro (BTCP) kainos istorija USD

Šiandienos Bitcoin Pro kainos pokytis į USD: $ -0.00076853197966.
Bitcoin Pro 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.7860043680.
Bitcoin Pro 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.9338410240.
Bitcoin Pro 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.864531443573353.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00076853197966-0.00%
30 dienų$ -1.7860043680-14.21%
60 dienų$ -0.9338410240-7.43%
90 dienų$ +0.864531443573353+7.39%

Kas yra Bitcoin Pro (BTCP)

With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bitcoin Pro (BTCP) išteklius

Oficiali svetainė

Bitcoin Pro kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitcoin Pro (BTCP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin Pro (BTCP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin Pro prognozes.

Peržiūrėkite Bitcoin Pro kainos prognozę dabar!

BTCP į vietos valiutas

Bitcoin Pro (BTCP) Tokenomika

Supratimas apie Bitcoin Pro (BTCP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTCPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcoin Pro (BTCP)

Kiek Bitcoin Pro(BTCP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BTCP kaina USD valiuta yra 12.56USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BTCP į USD kaina?
Dabartinė BTCP kaina USD valiuta yra $ 12.56. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitcoin Pro rinkos kapitalizacija?
BTCP rinkos kapitalizacija yra $ 1.62MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BTCP apyvartoje?
BTCP apyvartoje yra 129.02KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BTCP kaina?
BTCP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,209.85USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BTCP kaina?
BTCP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BTCP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BTCP yra --USD.
Ar BTCP kaina šiais metais kils?
BTCP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BTCP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:14:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.