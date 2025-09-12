Daugiau apie BIOHACK

BiohackerDAO kaina (BIOHACK)

BiohackerDAO (BIOHACK) kainos grafikas realiu laiku
BiohackerDAO (BIOHACK) kainos informacija (USD)

BiohackerDAO (BIOHACK) realiojo laiko kaina yra $0.539987. Per pastarąsias 24 valandas BIOHACK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIOHACK kaina yra $ 6.21, o žemiausia – $ 0.353064.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIOHACK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BiohackerDAO (BIOHACK) rinkos informacija

$ 317.52K
$ 317.52K$ 317.52K

$ 925.22K
$ 925.22K$ 925.22K

588.01K
588.01K 588.01K

1,713,405.0
1,713,405.0 1,713,405.0

Dabartinė BiohackerDAO rinkos kapitalizacija yra $ 317.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIOHACK apyvartoje yra 588.01K vienetų, o bendras kiekis siekia 1713405.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 925.22K

BiohackerDAO (BIOHACK) kainos istorija USD

Šiandienos BiohackerDAO kainos pokytis į USD: $ 0.
BiohackerDAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1145889673.
BiohackerDAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1792948535.
BiohackerDAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.11678545182615763.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.1145889673-21.22%
60 dienų$ +0.1792948535+33.20%
90 dienų$ +0.11678545182615763+27.60%

Kas yra BiohackerDAO (BIOHACK)

BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.

BiohackerDAO (BIOHACK) išteklius

BiohackerDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BiohackerDAO (BIOHACK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BiohackerDAO (BIOHACK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BiohackerDAO prognozes.

Peržiūrėkite BiohackerDAO kainos prognozę dabar!

BIOHACK į vietos valiutas

BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomika

Supratimas apie BiohackerDAO (BIOHACK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIOHACKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BiohackerDAO (BIOHACK)

Kiek BiohackerDAO(BIOHACK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIOHACK kaina USD valiuta yra 0.539987USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIOHACK į USD kaina?
Dabartinė BIOHACK kaina USD valiuta yra $ 0.539987. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BiohackerDAO rinkos kapitalizacija?
BIOHACK rinkos kapitalizacija yra $ 317.52KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIOHACK apyvartoje?
BIOHACK apyvartoje yra 588.01KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIOHACK kaina?
BIOHACK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.21USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIOHACK kaina?
BIOHACK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.353064USD.
Kokia yra BIOHACK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIOHACK yra --USD.
Ar BIOHACK kaina šiais metais kils?
BIOHACK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIOHACK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
