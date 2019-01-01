BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomika

BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBiohackerDAO (BIOHACK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
BiohackerDAO (BIOHACK) Informacija

BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci).

It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization.

BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field.

The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.

Oficiali svetainė:
https://biohackerdao.org/
Baltoji knyga:
https://biohackerdao.org/mission-governance

BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BiohackerDAO (BIOHACK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 317.52K
$ 317.52K
Bendra pasiūla:
$ 1.71M
$ 1.71M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 588.01K
$ 588.01K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 925.22K
$ 925.22K
Visų laikų rekordas:
$ 6.21
$ 6.21
Visų laikų minimumas:
$ 0.353064
$ 0.353064
Dabartinė kaina:
$ 0.539987
$ 0.539987

BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BiohackerDAO (BIOHACK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BIOHACK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BIOHACK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BIOHACK tokenomiką, galite peržiūrėti BIOHACK tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.