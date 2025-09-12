Bingo kaina (BINGO)
+1.33%
-1.63%
+71.34%
+71.34%
Bingo (BINGO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BINGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BINGO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BINGO per pastarąją valandą pasikeitė +1.33%, per 24 valandas – -1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +71.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bingo rinkos kapitalizacija yra $ 56.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BINGO apyvartoje yra 9.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.49K
Šiandienos Bingo kainos pokytis į USD: $ 0.
Bingo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bingo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bingo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.63%
|30 dienų
|$ 0
|-9.62%
|60 dienų
|$ 0
|--
|90 dienų
|$ 0
|--
Not just any ape… Bingo was born lucky. While others aped into rugs, Bingo aped into jackpots. Every token he touched turned into gold (or at least a solid 3x before lunch). They say Bingo once flipped a free mint into a Lambo, blindfolded, with gas fees at zero. His secret? Pure, unfiltered BASE-chain luck and a little meme magic. Now, the legend lives on through $BINGO, the meme coin of the lucky few. Backed by vibes, powered by apes, and running wild on Base. Because when the market gets bananas… you'll want Bingo on your side.
Kiek kainuos Bingo (BINGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bingo (BINGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bingo prognozes.
Peržiūrėkite Bingo kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Bingo (BINGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BINGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
