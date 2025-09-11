Daugiau apie BIM

BIM Kainos informacija

BIM Baltoji knyga

BIM Oficiali svetainė

BIM Tokenomika

BIM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BIM logotipas

BIM kaina (BIM)

Neįtraukta į sąrašą

1 BIM į USD – tiesioginė kaina:

$2.75
$2.75$2.75
+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BIM (BIM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:46:52(UTC+8)

BIM (BIM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.69
$ 2.69$ 2.69
24 val. žemiausia
$ 2.76
$ 2.76$ 2.76
24 val. aukščiausia

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

$ 2.76
$ 2.76$ 2.76

$ 3.07
$ 3.07$ 3.07

$ 0.861976
$ 0.861976$ 0.861976

+0.17%

+0.88%

-0.10%

-0.10%

BIM (BIM) realiojo laiko kaina yra $2.75. Per pastarąsias 24 valandas BIM svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.69 iki aukščiausios $ 2.76 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIM kaina yra $ 3.07, o žemiausia – $ 0.861976.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIM per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BIM (BIM) rinkos informacija

$ 82.40M
$ 82.40M$ 82.40M

--
----

$ 82.40M
$ 82.40M$ 82.40M

30.00M
30.00M 30.00M

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

Dabartinė BIM rinkos kapitalizacija yra $ 82.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIM apyvartoje yra 30.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 82.40M

BIM (BIM) kainos istorija USD

Šiandienos BIM kainos pokytis į USD: $ +0.0240169.
BIM 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0843889750.
BIM 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.3515400250.
BIM 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.158068996332222.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0240169+0.88%
30 dienų$ +0.0843889750+3.07%
60 dienų$ +1.3515400250+49.15%
90 dienų$ +1.158068996332222+72.75%

Kas yra BIM (BIM)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BIM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BIM (BIM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BIM (BIM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BIM prognozes.

Peržiūrėkite BIM kainos prognozę dabar!

BIM į vietos valiutas

BIM (BIM) Tokenomika

Supratimas apie BIM (BIM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BIM (BIM)

Kiek BIM(BIM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIM kaina USD valiuta yra 2.75USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIM į USD kaina?
Dabartinė BIM kaina USD valiuta yra $ 2.75. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BIM rinkos kapitalizacija?
BIM rinkos kapitalizacija yra $ 82.40MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIM apyvartoje?
BIM apyvartoje yra 30.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIM kaina?
BIM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.07USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIM kaina?
BIM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.861976USD.
Kokia yra BIM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIM yra --USD.
Ar BIM kaina šiais metais kils?
BIM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:46:52(UTC+8)

BIM (BIM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.