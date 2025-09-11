Daugiau apie BFG

BFG Token kaina (BFG)

1 BFG į USD – tiesioginė kaina:

$0.01568679
$0.01568679$0.01568679
-0.40%1D
BFG Token (BFG) kainos grafikas realiu laiku
BFG Token (BFG) kainos informacija (USD)

BFG Token (BFG) realiojo laiko kaina yra $0.01568879. Per pastarąsias 24 valandas BFG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01567006 iki aukščiausios $ 0.01584557 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BFG kaina yra $ 0.0378077, o žemiausia – $ 0.01019117.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BFG per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – -0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BFG Token (BFG) rinkos informacija

Dabartinė BFG Token rinkos kapitalizacija yra $ 10.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BFG apyvartoje yra 688.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 3313741006.256962. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.01M

BFG Token (BFG) kainos istorija USD

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.40%
30 dienų$ -0.0011523322-7.34%
60 dienų$ -0.0019304067-12.30%
90 dienų$ -0.00096620997604963-5.80%

Kas yra BFG Token (BFG)

BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BFG Token (BFG) išteklius

Oficiali svetainė

BFG Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BFG Token (BFG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BFG Token (BFG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BFG Token prognozes.

Peržiūrėkite BFG Token kainos prognozę dabar!

BFG į vietos valiutas

BFG Token (BFG) Tokenomika

Supratimas apie BFG Token (BFG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BFGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BFG Token (BFG)

Kiek BFG Token(BFG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BFG kaina USD valiuta yra 0.01568879USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BFG į USD kaina?
Dabartinė BFG kaina USD valiuta yra $ 0.01568879. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BFG Token rinkos kapitalizacija?
BFG rinkos kapitalizacija yra $ 10.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BFG apyvartoje?
BFG apyvartoje yra 688.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BFG kaina?
BFG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0378077USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BFG kaina?
BFG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01019117USD.
Kokia yra BFG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BFG yra --USD.
Ar BFG kaina šiais metais kils?
BFG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BFG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BFG Token (BFG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

