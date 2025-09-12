Daugiau apie BELT

BELT Kainos informacija

BELT Oficiali svetainė

BELT Tokenomika

BELT Kainų prognozė

Belt kaina (BELT)

Neįtraukta į sąrašą

1 BELT į USD – tiesioginė kaina:

$0.05702
0.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Belt (BELT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:28:18(UTC+8)

Belt (BELT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.056689
24 val. žemiausia
$ 0.057451
24 val. aukščiausia

$ 0.056689
$ 0.057451
$ 203.87
$ 0
+0.25%

+0.01%

+5.63%

+5.63%

Belt (BELT) realiojo laiko kaina yra $0.05702. Per pastarąsias 24 valandas BELT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.056689 iki aukščiausios $ 0.057451 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BELT kaina yra $ 203.87, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BELT per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Belt (BELT) rinkos informacija

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
$ 2.95M
20.17M
51,692,774.18846166
Dabartinė Belt rinkos kapitalizacija yra $ 1.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BELT apyvartoje yra 20.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 51692774.18846166. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.95M

Belt (BELT) kainos istorija USD

Šiandienos Belt kainos pokytis į USD: $ 0.
Belt 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001799038.
Belt 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0093192632.
Belt 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00867629393737666.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.01%
30 dienų$ +0.0001799038+0.32%
60 dienų$ +0.0093192632+16.34%
90 dienų$ +0.00867629393737666+17.95%

Kas yra Belt (BELT)

Belt (BELT) išteklius

Oficiali svetainė

Belt kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Belt (BELT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Belt (BELT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Belt prognozes.

Peržiūrėkite Belt kainos prognozę dabar!

BELT į vietos valiutas

Belt (BELT) Tokenomika

Supratimas apie Belt (BELT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BELTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Belt (BELT)

Kiek Belt(BELT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BELT kaina USD valiuta yra 0.05702USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BELT į USD kaina?
Dabartinė BELT kaina USD valiuta yra $ 0.05702. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Belt rinkos kapitalizacija?
BELT rinkos kapitalizacija yra $ 1.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BELT apyvartoje?
BELT apyvartoje yra 20.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BELT kaina?
BELT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 203.87USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BELT kaina?
BELT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BELT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BELT yra --USD.
Ar BELT kaina šiais metais kils?
BELT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BELT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:28:18(UTC+8)

