Beem Communication logotipas

Beem Communication kaina (BEEM)

Neįtraukta į sąrašą

1 BEEM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00068393
$0.00068393$0.00068393
-0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Beem Communication (BEEM) kainos grafikas realiu laiku
Beem Communication (BEEM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00145202
$ 0.00145202$ 0.00145202

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.71%

+4.10%

+4.10%

Beem Communication (BEEM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BEEM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BEEM kaina yra $ 0.00145202, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BEEM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Beem Communication (BEEM) rinkos informacija

$ 683.93K
$ 683.93K$ 683.93K

--
----

$ 683.93K
$ 683.93K$ 683.93K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,000.0
999,990,000.0 999,990,000.0

Dabartinė Beem Communication rinkos kapitalizacija yra $ 683.93K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BEEM apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999990000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 683.93K

Beem Communication (BEEM) kainos istorija USD

Šiandienos Beem Communication kainos pokytis į USD: $ 0.
Beem Communication 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Beem Communication 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Beem Communication 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.71%
30 dienų$ 0-15.98%
60 dienų$ 0-10.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra Beem Communication (BEEM)

Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control.

Beem Communication (BEEM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Beem Communication kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Beem Communication (BEEM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Beem Communication (BEEM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Beem Communication prognozes.

Peržiūrėkite Beem Communication kainos prognozę dabar!

Beem Communication (BEEM) Tokenomika

Supratimas apie Beem Communication (BEEM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BEEMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Beem Communication (BEEM)

Kiek Beem Communication(BEEM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BEEM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BEEM į USD kaina?
Dabartinė BEEM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Beem Communication rinkos kapitalizacija?
BEEM rinkos kapitalizacija yra $ 683.93KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BEEM apyvartoje?
BEEM apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BEEM kaina?
BEEM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00145202USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BEEM kaina?
BEEM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BEEM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BEEM yra --USD.
Ar BEEM kaina šiais metais kils?
BEEM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BEEM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.