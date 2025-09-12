Daugiau apie BDOGE

Based Doge logotipas

Based Doge kaina (BDOGE)

Neįtraukta į sąrašą

1 BDOGE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.80%1D
USD
Based Doge (BDOGE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:16:23(UTC+8)

Based Doge (BDOGE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

+3.84%

+3.89%

+3.89%

Based Doge (BDOGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BDOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BDOGE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BDOGE per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +3.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Based Doge (BDOGE) rinkos informacija

$ 55.28K
$ 55.28K$ 55.28K

--
----

$ 55.28K
$ 55.28K$ 55.28K

956.53M
956.53M 956.53M

956,529,142.1997899
956,529,142.1997899 956,529,142.1997899

Dabartinė Based Doge rinkos kapitalizacija yra $ 55.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BDOGE apyvartoje yra 956.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 956529142.1997899. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.28K

Based Doge (BDOGE) kainos istorija USD

Šiandienos Based Doge kainos pokytis į USD: $ 0.
Based Doge 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Based Doge 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Based Doge 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.84%
30 dienų$ 0-13.49%
60 dienų$ 0-28.09%
90 dienų$ 0--

Kas yra Based Doge (BDOGE)

Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base

Based Doge (BDOGE) išteklius

Oficiali svetainė

Based Doge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Based Doge (BDOGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Based Doge (BDOGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Based Doge prognozes.

Peržiūrėkite Based Doge kainos prognozę dabar!

BDOGE į vietos valiutas

Based Doge (BDOGE) Tokenomika

Supratimas apie Based Doge (BDOGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BDOGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Based Doge (BDOGE)

Kiek Based Doge(BDOGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BDOGE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BDOGE į USD kaina?
Dabartinė BDOGE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Based Doge rinkos kapitalizacija?
BDOGE rinkos kapitalizacija yra $ 55.28KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BDOGE apyvartoje?
BDOGE apyvartoje yra 956.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BDOGE kaina?
BDOGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BDOGE kaina?
BDOGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BDOGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BDOGE yra --USD.
Ar BDOGE kaina šiais metais kils?
BDOGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BDOGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
