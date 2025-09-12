Daugiau apie B20

B20 Kainos informacija

B20 Oficiali svetainė

B20 Tokenomika

B20 Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

B20 logotipas

B20 kaina (B20)

Neįtraukta į sąrašą

1 B20 į USD – tiesioginė kaina:

$0.065357
$0.065357$0.065357
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
B20 (B20) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:26:34(UTC+8)

B20 (B20) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 28.62
$ 28.62$ 28.62

$ 0.01405272
$ 0.01405272$ 0.01405272

--

--

-7.59%

-7.59%

B20 (B20) realiojo laiko kaina yra $0.065357. Per pastarąsias 24 valandas B20 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia B20 kaina yra $ 28.62, o žemiausia – $ 0.01405272.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, B20 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -7.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

B20 (B20) rinkos informacija

$ 325.11K
$ 325.11K$ 325.11K

--
----

$ 653.57K
$ 653.57K$ 653.57K

4.97M
4.97M 4.97M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė B20 rinkos kapitalizacija yra $ 325.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. B20 apyvartoje yra 4.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 653.57K

B20 (B20) kainos istorija USD

Šiandienos B20 kainos pokytis į USD: $ 0.
B20 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0120565953.
B20 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0257910747.
B20 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0120565953-18.44%
60 dienų$ -0.0257910747-39.46%
90 dienų$ 0--

Kas yra B20 (B20)

B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse’s mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the “keys” to this digital vault.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

B20 (B20) išteklius

Oficiali svetainė

B20 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos B20 (B20) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų B20 (B20) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes B20 prognozes.

Peržiūrėkite B20 kainos prognozę dabar!

B20 į vietos valiutas

B20 (B20) Tokenomika

Supratimas apie B20 (B20) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie B20išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie B20 (B20)

Kiek B20(B20) verta (-as) šiandien?
Dabartinė B20 kaina USD valiuta yra 0.065357USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė B20 į USD kaina?
Dabartinė B20 kaina USD valiuta yra $ 0.065357. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra B20 rinkos kapitalizacija?
B20 rinkos kapitalizacija yra $ 325.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra B20 apyvartoje?
B20 apyvartoje yra 4.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) B20 kaina?
B20 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 28.62USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) B20 kaina?
B20 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01405272USD.
Kokia yra B20 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis B20 yra --USD.
Ar B20 kaina šiais metais kils?
B20 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite B20 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:26:34(UTC+8)

B20 (B20) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.