ASYNCHRONUS by Virtuals logotipas

ASYNCHRONUS by Virtuals kaina (ASYNC)

Neįtraukta į sąrašą

1 ASYNC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00087037
$0.00087037$0.00087037
+8.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:25:33(UTC+8)

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00452434
$ 0.00452434$ 0.00452434

$ 0
$ 0$ 0

+3.11%

+8.75%

+34.27%

+34.27%

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ASYNC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASYNC kaina yra $ 0.00452434, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASYNC per pastarąją valandą pasikeitė +3.11%, per 24 valandas – +8.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) rinkos informacija

$ 569.36K
$ 569.36K$ 569.36K

--
----

$ 870.37K
$ 870.37K$ 870.37K

654.16M
654.16M 654.16M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė ASYNCHRONUS by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 569.36K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASYNC apyvartoje yra 654.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 870.37K

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) kainos istorija USD

Šiandienos ASYNCHRONUS by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
ASYNCHRONUS by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ASYNCHRONUS by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ASYNCHRONUS by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+8.75%
30 dienų$ 0-16.61%
60 dienų$ 0+80.65%
90 dienų$ 0--

Kas yra ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure.

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

ASYNCHRONUS by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ASYNCHRONUS by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite ASYNCHRONUS by Virtuals kainos prognozę dabar!

ASYNC į vietos valiutas

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomika

Supratimas apie ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASYNCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Kiek ASYNCHRONUS by Virtuals(ASYNC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASYNC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASYNC į USD kaina?
Dabartinė ASYNC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ASYNCHRONUS by Virtuals rinkos kapitalizacija?
ASYNC rinkos kapitalizacija yra $ 569.36KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASYNC apyvartoje?
ASYNC apyvartoje yra 654.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASYNC kaina?
ASYNC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00452434USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASYNC kaina?
ASYNC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ASYNC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASYNC yra --USD.
Ar ASYNC kaina šiais metais kils?
ASYNC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASYNC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.