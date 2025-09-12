Daugiau apie ASH

AshSwap logotipas

AshSwap kaina (ASH)

Neįtraukta į sąrašą

1 ASH į USD – tiesioginė kaina:

$0.00212418
-2.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
AshSwap (ASH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:10:38(UTC+8)

AshSwap (ASH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00211643
24 val. žemiausia
$ 0.00218434
24 val. aukščiausia

$ 0.00211643
$ 0.00218434
$ 0.120014
$ 0.0019391
-0.31%

-2.17%

-0.57%

-0.57%

AshSwap (ASH) realiojo laiko kaina yra $0.00212418. Per pastarąsias 24 valandas ASH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00211643 iki aukščiausios $ 0.00218434 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASH kaina yra $ 0.120014, o žemiausia – $ 0.0019391.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASH per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – -2.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AshSwap (ASH) rinkos informacija

$ 881.38K
--
$ 2.12M
414.89M
1,000,000,000.0
Dabartinė AshSwap rinkos kapitalizacija yra $ 881.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASH apyvartoje yra 414.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.12M

AshSwap (ASH) kainos istorija USD

Šiandienos AshSwap kainos pokytis į USD: $ 0.
AshSwap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002872358.
AshSwap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002700043.
AshSwap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001742235440920016.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.17%
30 dienų$ -0.0002872358-13.52%
60 dienų$ -0.0002700043-12.71%
90 dienų$ -0.0001742235440920016-7.58%

Kas yra AshSwap (ASH)

Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: - Boost yields in the farms - Earn part of the trading fees of the exchange - Gain voting right in ASH DAO

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

AshSwap (ASH) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

AshSwap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AshSwap (ASH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AshSwap (ASH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AshSwap prognozes.

Peržiūrėkite AshSwap kainos prognozę dabar!

ASH į vietos valiutas

AshSwap (ASH) Tokenomika

Supratimas apie AshSwap (ASH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AshSwap (ASH)

Kiek AshSwap(ASH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASH kaina USD valiuta yra 0.00212418USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASH į USD kaina?
Dabartinė ASH kaina USD valiuta yra $ 0.00212418. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AshSwap rinkos kapitalizacija?
ASH rinkos kapitalizacija yra $ 881.38KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASH apyvartoje?
ASH apyvartoje yra 414.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASH kaina?
ASH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.120014USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASH kaina?
ASH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0019391USD.
Kokia yra ASH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASH yra --USD.
Ar ASH kaina šiais metais kils?
ASH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:10:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.