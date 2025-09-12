Daugiau apie ARMOR

ARMOR kaina (ARMOR)

Neįtraukta į sąrašą

1 ARMOR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00049777
$0.00049777$0.00049777
+0.80%1D
USD
ARMOR (ARMOR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:13:04(UTC+8)

ARMOR (ARMOR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 1.95
$ 0
--

+0.87%

+2.85%

+2.85%

ARMOR (ARMOR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ARMOR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARMOR kaina yra $ 1.95, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARMOR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ARMOR (ARMOR) rinkos informacija

$ 118.17K
--
----

$ 373.33K
237.39M
750,000,000.0
Dabartinė ARMOR rinkos kapitalizacija yra $ 118.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ARMOR apyvartoje yra 237.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 750000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 373.33K

ARMOR (ARMOR) kainos istorija USD

Šiandienos ARMOR kainos pokytis į USD: $ 0.
ARMOR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ARMOR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ARMOR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.87%
30 dienų$ 0-10.23%
60 dienų$ 0+26.88%
90 dienų$ 0--

Kas yra ARMOR (ARMOR)

Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure’s founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor.  During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD. 

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ARMOR (ARMOR) išteklius

Oficiali svetainė

ARMOR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ARMOR (ARMOR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ARMOR (ARMOR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ARMOR prognozes.

Peržiūrėkite ARMOR kainos prognozę dabar!

ARMOR į vietos valiutas

ARMOR (ARMOR) Tokenomika

Supratimas apie ARMOR (ARMOR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARMORišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ARMOR (ARMOR)

Kiek ARMOR(ARMOR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARMOR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARMOR į USD kaina?
Dabartinė ARMOR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ARMOR rinkos kapitalizacija?
ARMOR rinkos kapitalizacija yra $ 118.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARMOR apyvartoje?
ARMOR apyvartoje yra 237.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARMOR kaina?
ARMOR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.95USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARMOR kaina?
ARMOR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ARMOR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARMOR yra --USD.
Ar ARMOR kaina šiais metais kils?
ARMOR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARMOR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
