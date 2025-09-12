Daugiau apie AOK

AOK logotipas

AOK kaina (AOK)

Neįtraukta į sąrašą

1 AOK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+4.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
AOK (AOK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:56:28(UTC+8)

AOK (AOK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.300956
$ 0.300956$ 0.300956

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+4.87%

+2.39%

+2.39%

AOK (AOK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AOK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AOK kaina yra $ 0.300956, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AOK per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +4.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AOK (AOK) rinkos informacija

$ 8.60K
$ 8.60K$ 8.60K

--
----

$ 43.01K
$ 43.01K$ 43.01K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė AOK rinkos kapitalizacija yra $ 8.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AOK apyvartoje yra 200.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 43.01K

AOK (AOK) kainos istorija USD

Šiandienos AOK kainos pokytis į USD: $ 0.
AOK 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AOK 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AOK 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.87%
30 dienų$ 0-80.97%
60 dienų$ 0-92.98%
90 dienų$ 0--

Kas yra AOK (AOK)

Try a new cryptocurrency. AOK is faster than Bitcoin and thinks about the environment by preventing excessive use of resources. AOK is trying to make up for the disadvantages of the value of the real money and make exchange of values easier for many people.

AOK (AOK) išteklius

Oficiali svetainė

AOK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AOK (AOK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AOK (AOK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AOK prognozes.

Peržiūrėkite AOK kainos prognozę dabar!

AOK į vietos valiutas

AOK (AOK) Tokenomika

Supratimas apie AOK (AOK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AOKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AOK (AOK)

Kiek AOK(AOK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AOK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AOK į USD kaina?
Dabartinė AOK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AOK rinkos kapitalizacija?
AOK rinkos kapitalizacija yra $ 8.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AOK apyvartoje?
AOK apyvartoje yra 200.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AOK kaina?
AOK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.300956USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AOK kaina?
AOK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AOK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AOK yra --USD.
Ar AOK kaina šiais metais kils?
AOK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AOK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.