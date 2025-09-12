Daugiau apie AMPD

Ample kaina (AMPD)

Neįtraukta į sąrašą

1 AMPD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00045361
$0.00045361$0.00045361
+0.70%1D
mexc
USD
Ample (AMPD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:23:37(UTC+8)

Ample (AMPD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0004408
$ 0.0004408$ 0.0004408
24 val. žemiausia
$ 0.00045678
$ 0.00045678$ 0.00045678
24 val. aukščiausia

$ 0.0004408
$ 0.0004408$ 0.0004408

$ 0.00045678
$ 0.00045678$ 0.00045678

$ 0.0009777
$ 0.0009777$ 0.0009777

$ 0.00022077
$ 0.00022077$ 0.00022077

-0.26%

+0.73%

-5.67%

-5.67%

Ample (AMPD) realiojo laiko kaina yra $0.00045361. Per pastarąsias 24 valandas AMPD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004408 iki aukščiausios $ 0.00045678 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AMPD kaina yra $ 0.0009777, o žemiausia – $ 0.00022077.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AMPD per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ample (AMPD) rinkos informacija

$ 435.00K
$ 435.00K$ 435.00K

--
----

$ 453.61K
$ 453.61K$ 453.61K

958.98M
958.98M 958.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Ample rinkos kapitalizacija yra $ 435.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AMPD apyvartoje yra 958.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 453.61K

Ample (AMPD) kainos istorija USD

Šiandienos Ample kainos pokytis į USD: $ 0.
Ample 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000873884.
Ample 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000749006.
Ample 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002417552850431594.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.73%
30 dienų$ -0.0000873884-19.26%
60 dienų$ +0.0000749006+16.51%
90 dienų$ -0.0002417552850431594-34.76%

Kas yra Ample (AMPD)

Ample is capitalizing on the $61T global intellectual property market by delivering a groundbreaking full-suite solution for tokenizing and monetizing IP as real-world assets. The cross chain protocol and ecosystem tools allow enterprise brands, creators, and IP holders to seamlessly launch, distribute, and monetize IP across multiple chains, marketplaces, and transmedia platforms; all while adhering to industry-leading compliance standards.

Ample (AMPD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Ample kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ample (AMPD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ample (AMPD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ample prognozes.

Peržiūrėkite Ample kainos prognozę dabar!

AMPD į vietos valiutas

Ample (AMPD) Tokenomika

Supratimas apie Ample (AMPD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AMPDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ample (AMPD)

Kiek Ample(AMPD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AMPD kaina USD valiuta yra 0.00045361USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AMPD į USD kaina?
Dabartinė AMPD kaina USD valiuta yra $ 0.00045361. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ample rinkos kapitalizacija?
AMPD rinkos kapitalizacija yra $ 435.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AMPD apyvartoje?
AMPD apyvartoje yra 958.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AMPD kaina?
AMPD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0009777USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AMPD kaina?
AMPD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00022077USD.
Kokia yra AMPD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AMPD yra --USD.
Ar AMPD kaina šiais metais kils?
AMPD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AMPD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

