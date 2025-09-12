Daugiau apie ASAFE

AllSafe kaina (ASAFE)

Neįtraukta į sąrašą

1 ASAFE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00032715
+1.90%1D
USD
AllSafe (ASAFE) kainos grafikas realiu laiku
AllSafe (ASAFE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.202387
$ 0
+0.40%

+1.94%

+33.31%

+33.31%

AllSafe (ASAFE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ASAFE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASAFE kaina yra $ 0.202387, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASAFE per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – +1.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +33.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AllSafe (ASAFE) rinkos informacija

$ 4.26K
--
$ 4.91K
13.02M
15,000,000.0
Dabartinė AllSafe rinkos kapitalizacija yra $ 4.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASAFE apyvartoje yra 13.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 15000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.91K

AllSafe (ASAFE) kainos istorija USD

Šiandienos AllSafe kainos pokytis į USD: $ 0.
AllSafe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AllSafe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AllSafe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.94%
30 dienų$ 0-3.36%
60 dienų$ 0-5.34%
90 dienų$ 0--

Kas yra AllSafe (ASAFE)

Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

AllSafe (ASAFE) išteklius

Oficiali svetainė

AllSafe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AllSafe (ASAFE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AllSafe (ASAFE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AllSafe prognozes.

Peržiūrėkite AllSafe kainos prognozę dabar!

ASAFE į vietos valiutas

AllSafe (ASAFE) Tokenomika

Supratimas apie AllSafe (ASAFE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASAFEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AllSafe (ASAFE)

Kiek AllSafe(ASAFE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASAFE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASAFE į USD kaina?
Dabartinė ASAFE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AllSafe rinkos kapitalizacija?
ASAFE rinkos kapitalizacija yra $ 4.26KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASAFE apyvartoje?
ASAFE apyvartoje yra 13.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASAFE kaina?
ASAFE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.202387USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASAFE kaina?
ASAFE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ASAFE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASAFE yra --USD.
Ar ASAFE kaina šiais metais kils?
ASAFE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASAFE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.