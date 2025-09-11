Daugiau apie ABR

Allbridge logotipas

Allbridge kaina (ABR)

Neįtraukta į sąrašą

1 ABR į USD – tiesioginė kaina:

$0.072887
$0.072887
-0.50%1D
USD
Allbridge (ABR) kainos grafikas realiu laiku
Allbridge (ABR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.072875
$ 0.072875
24 val. žemiausia
$ 0.074156
$ 0.074156
24 val. aukščiausia

$ 0.072875
$ 0.072875

$ 0.074156
$ 0.074156

$ 9.66
$ 9.66

$ 0.00778054
$ 0.00778054

-0.00%

-0.54%

-2.58%

-2.58%

Allbridge (ABR) realiojo laiko kaina yra $0.072887. Per pastarąsias 24 valandas ABR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.072875 iki aukščiausios $ 0.074156 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ABR kaina yra $ 9.66, o žemiausia – $ 0.00778054.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ABR per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Allbridge (ABR) rinkos informacija

$ 1.48M
$ 1.48M

--
--

$ 7.05M
$ 7.05M

20.29M
20.29M

96,780,127.0
96,780,127.0

Dabartinė Allbridge rinkos kapitalizacija yra $ 1.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ABR apyvartoje yra 20.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 96780127.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.05M

Allbridge (ABR) kainos istorija USD

Šiandienos Allbridge kainos pokytis į USD: $ -0.00040147508482544.
Allbridge 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0050084812.
Allbridge 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005282995.
Allbridge 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0123433340398941.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00040147508482544-0.54%
30 dienų$ +0.0050084812+6.87%
60 dienų$ +0.0005282995+0.72%
90 dienų$ -0.0123433340398941-14.48%

Kas yra Allbridge (ABR)

Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Allbridge (ABR) išteklius

Oficiali svetainė

Allbridge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Allbridge (ABR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Allbridge (ABR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Allbridge prognozes.

Peržiūrėkite Allbridge kainos prognozę dabar!

ABR į vietos valiutas

Allbridge (ABR) Tokenomika

Supratimas apie Allbridge (ABR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ABRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Allbridge (ABR)

Kiek Allbridge(ABR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ABR kaina USD valiuta yra 0.072887USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ABR į USD kaina?
Dabartinė ABR kaina USD valiuta yra $ 0.072887. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Allbridge rinkos kapitalizacija?
ABR rinkos kapitalizacija yra $ 1.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ABR apyvartoje?
ABR apyvartoje yra 20.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ABR kaina?
ABR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.66USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ABR kaina?
ABR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00778054USD.
Kokia yra ABR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ABR yra --USD.
Ar ABR kaina šiais metais kils?
ABR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ABR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.