All Your Base logotipas

All Your Base kaina (AYB)

Neįtraukta į sąrašą

1 AYB į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.00%1D
USD
All Your Base (AYB) kainos grafikas realiu laiku
All Your Base (AYB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+2.06%

+8.17%

+8.17%

All Your Base (AYB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AYB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AYB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AYB per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +2.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

All Your Base (AYB) rinkos informacija

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

1.99T
1.99T 1.99T

1,990,000,000,000.0
1,990,000,000,000.0 1,990,000,000,000.0

Dabartinė All Your Base rinkos kapitalizacija yra $ 1.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AYB apyvartoje yra 1.99T vienetų, o bendras kiekis siekia 1990000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.11M

All Your Base (AYB) kainos istorija USD

Šiandienos All Your Base kainos pokytis į USD: $ 0.
All Your Base 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
All Your Base 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
All Your Base 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.06%
30 dienų$ 0+93.77%
60 dienų$ 0+327.05%
90 dienų$ 0--

Kas yra All Your Base (AYB)

Base community token used to play All Your Base price prediction games.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

All Your Base (AYB) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

All Your Base kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos All Your Base (AYB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų All Your Base (AYB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes All Your Base prognozes.

Peržiūrėkite All Your Base kainos prognozę dabar!

AYB į vietos valiutas

All Your Base (AYB) Tokenomika

Supratimas apie All Your Base (AYB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AYBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie All Your Base (AYB)

Kiek All Your Base(AYB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AYB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AYB į USD kaina?
Dabartinė AYB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra All Your Base rinkos kapitalizacija?
AYB rinkos kapitalizacija yra $ 1.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AYB apyvartoje?
AYB apyvartoje yra 1.99TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AYB kaina?
AYB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AYB kaina?
AYB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AYB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AYB yra --USD.
Ar AYB kaina šiais metais kils?
AYB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AYB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
