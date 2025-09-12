Daugiau apie AIDA

AIDA kaina (AIDA)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
AIDA (AIDA) kainos grafikas realiu laiku
AIDA (AIDA) kainos informacija (USD)

AIDA (AIDA) realiojo laiko kaina yra $0.0000935. Per pastarąsias 24 valandas AIDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00009183 iki aukščiausios $ 0.00010225 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIDA kaina yra $ 0.00789743, o žemiausia – $ 0.00002445.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIDA per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -3.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė AIDA rinkos kapitalizacija yra $ 93.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AIDA apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 93.53K

AIDA (AIDA) kainos istorija USD

Šiandienos AIDA kainos pokytis į USD: $ 0.
AIDA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000486718.
AIDA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000322901.
AIDA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.18%
30 dienų$ -0.0000486718-52.05%
60 dienų$ -0.0000322901-34.53%
90 dienų$ 0--

Kas yra AIDA (AIDA)

Discover Aida Coin on Sui, the revolutionary cryptocurrency fueling the Aida AI bot! This cutting-edge tech transforms blockchain interactions, streamlines transactions, and enhances community connections. Join us in shaping a smarter, more connected future! Aida is a dynamic and user-friendly Al bot designed to guide X users into the world of the Sui Network. With her approachable personality and deep understanding of blockchain nuances, Lucy makes the transition from Social media to blockchain technology both exciting and accessible.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AIDA (AIDA)

Kiek AIDA(AIDA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIDA kaina USD valiuta yra 0.0000935USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIDA į USD kaina?
Dabartinė AIDA kaina USD valiuta yra $ 0.0000935. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AIDA rinkos kapitalizacija?
AIDA rinkos kapitalizacija yra $ 93.53KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIDA apyvartoje?
AIDA apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIDA kaina?
AIDA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00789743USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIDA kaina?
AIDA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002445USD.
Kokia yra AIDA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIDA yra --USD.
Ar AIDA kaina šiais metais kils?
AIDA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIDA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.