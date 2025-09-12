Daugiau apie AGENT

AgentLayer kaina (AGENT)

1 AGENT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00082967
$0.00082967
-1.00%1D
AgentLayer (AGENT) kainos grafikas realiu laiku
AgentLayer (AGENT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.18%

-1.03%

-0.92%

-0.92%

AgentLayer (AGENT) realiojo laiko kaina yra $0.00082973. Per pastarąsias 24 valandas AGENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00074051 iki aukščiausios $ 0.0008396 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGENT kaina yra $ 0.095682, o žemiausia – $ 0.00065235.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGENT per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AgentLayer (AGENT) rinkos informacija

$ 428.18K
--
$ 828.02K
516.09M
998,003,801.5879147
Dabartinė AgentLayer rinkos kapitalizacija yra $ 428.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AGENT apyvartoje yra 516.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 998003801.5879147. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 828.02K

AgentLayer (AGENT) kainos istorija USD

Šiandienos AgentLayer kainos pokytis į USD: $ 0.
AgentLayer 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003599484.
AgentLayer 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005032745.
AgentLayer 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0023158835787527937.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien $ 0 -1.03%
30 dienų $ -0.0003599484 -43.38%
60 dienų $ -0.0005032745 -60.65%
90 dienų $ -0.0023158835787527937 -73.62%

Kas yra AgentLayer (AGENT)

AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

AgentLayer (AGENT) išteklius

Oficiali svetainė

AgentLayer kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AgentLayer (AGENT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AgentLayer (AGENT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AgentLayer prognozes.

Peržiūrėkite AgentLayer kainos prognozę dabar!

AGENT į vietos valiutas

AgentLayer (AGENT) Tokenomika

Supratimas apie AgentLayer (AGENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGENTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AgentLayer (AGENT)

Kiek AgentLayer(AGENT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AGENT kaina USD valiuta yra 0.00082973USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AGENT į USD kaina?
Dabartinė AGENT kaina USD valiuta yra $ 0.00082973. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AgentLayer rinkos kapitalizacija?
AGENT rinkos kapitalizacija yra $ 428.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AGENT apyvartoje?
AGENT apyvartoje yra 516.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AGENT kaina?
AGENT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.095682USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AGENT kaina?
AGENT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00065235USD.
Kokia yra AGENT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AGENT yra --USD.
Ar AGENT kaina šiais metais kils?
AGENT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AGENT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.