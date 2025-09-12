Daugiau apie APY

APY Kainos informacija

APY Oficiali svetainė

APY Tokenomika

APY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

AgentiPy logotipas

AgentiPy kaina (APY)

Neįtraukta į sąrašą

1 APY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00109226
$0.00109226$0.00109226
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
AgentiPy (APY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:08:15(UTC+8)

AgentiPy (APY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00107056
$ 0.00107056$ 0.00107056
24 val. žemiausia
$ 0.00110272
$ 0.00110272$ 0.00110272
24 val. aukščiausia

$ 0.00107056
$ 0.00107056$ 0.00107056

$ 0.00110272
$ 0.00110272$ 0.00110272

$ 0.03220657
$ 0.03220657$ 0.03220657

$ 0.00057249
$ 0.00057249$ 0.00057249

-0.38%

+0.36%

+6.35%

+6.35%

AgentiPy (APY) realiojo laiko kaina yra $0.00109091. Per pastarąsias 24 valandas APY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00107056 iki aukščiausios $ 0.00110272 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APY kaina yra $ 0.03220657, o žemiausia – $ 0.00057249.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APY per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – +0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AgentiPy (APY) rinkos informacija

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,597.733385
999,947,597.733385 999,947,597.733385

Dabartinė AgentiPy rinkos kapitalizacija yra $ 1.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. APY apyvartoje yra 999.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 999947597.733385. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.10M

AgentiPy (APY) kainos istorija USD

Šiandienos AgentiPy kainos pokytis į USD: $ 0.
AgentiPy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002397737.
AgentiPy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001581787.
AgentiPy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000158934039329077.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.36%
30 dienų$ -0.0002397737-21.97%
60 dienų$ -0.0001581787-14.49%
90 dienų$ -0.000158934039329077-12.71%

Kas yra AgentiPy (APY)

The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We’re on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

AgentiPy (APY) išteklius

Oficiali svetainė

AgentiPy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AgentiPy (APY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AgentiPy (APY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AgentiPy prognozes.

Peržiūrėkite AgentiPy kainos prognozę dabar!

APY į vietos valiutas

AgentiPy (APY) Tokenomika

Supratimas apie AgentiPy (APY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AgentiPy (APY)

Kiek AgentiPy(APY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė APY kaina USD valiuta yra 0.00109091USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė APY į USD kaina?
Dabartinė APY kaina USD valiuta yra $ 0.00109091. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AgentiPy rinkos kapitalizacija?
APY rinkos kapitalizacija yra $ 1.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra APY apyvartoje?
APY apyvartoje yra 999.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) APY kaina?
APY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03220657USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) APY kaina?
APY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00057249USD.
Kokia yra APY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis APY yra --USD.
Ar APY kaina šiais metais kils?
APY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite APY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:08:15(UTC+8)

AgentiPy (APY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.