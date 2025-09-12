Daugiau apie $DIRA

AgentHub kaina ($DIRA)

1 $DIRA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00010574
$0.00010574$0.00010574
-6.70%1D
AgentHub ($DIRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:37:34(UTC+8)

AgentHub ($DIRA) kainos informacija (USD)

AgentHub ($DIRA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $DIRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $DIRA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $DIRA per pastarąją valandą pasikeitė -9.79%, per 24 valandas – -6.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +62.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AgentHub ($DIRA) rinkos informacija

Dabartinė AgentHub rinkos kapitalizacija yra $ 105.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $DIRA apyvartoje yra 999.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 999073550.2112695. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 105.64K

AgentHub ($DIRA) kainos istorija USD

Šiandienos AgentHub kainos pokytis į USD: $ 0.
AgentHub 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AgentHub 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AgentHub 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-6.64%
30 dienų$ 0+72.85%
60 dienų$ 0+42.29%
90 dienų$ 0--

Kas yra AgentHub ($DIRA)

AI Agents Directory is building the first open, community-driven hub for discovering, testing, and scaling AI agents. The platform helps users find and compare hundreds of AI agents across tasks and industries, while giving builders tools to list, gain traction, and monetize. Our token, $DIRA, is used to unlock premium features, support builders, and reward community participation through reviews, feedback, and testing.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

AgentHub ($DIRA) išteklius

Oficiali svetainė

AgentHub kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AgentHub ($DIRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AgentHub ($DIRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AgentHub prognozes.

Peržiūrėkite AgentHub kainos prognozę dabar!

$DIRA į vietos valiutas

AgentHub ($DIRA) Tokenomika

Supratimas apie AgentHub ($DIRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $DIRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AgentHub ($DIRA)

Kiek AgentHub($DIRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $DIRA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $DIRA į USD kaina?
Dabartinė $DIRA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AgentHub rinkos kapitalizacija?
$DIRA rinkos kapitalizacija yra $ 105.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $DIRA apyvartoje?
$DIRA apyvartoje yra 999.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $DIRA kaina?
$DIRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $DIRA kaina?
$DIRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $DIRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $DIRA yra --USD.
Ar $DIRA kaina šiais metais kils?
$DIRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $DIRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:37:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.