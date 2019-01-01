AgentHub ($DIRA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAgentHub ($DIRA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
AgentHub ($DIRA) Informacija

AI Agents Directory is building the first open, community-driven hub for discovering, testing, and scaling AI agents. The platform helps users find and compare hundreds of AI agents across tasks and industries, while giving builders tools to list, gain traction, and monetize. Our token, $DIRA, is used to unlock premium features, support builders, and reward community participation through reviews, feedback, and testing.

Oficiali svetainė:
https://aiagentsdirectory.com/
Baltoji knyga:
https://aiagentsdirectory.com/dira-token

AgentHub ($DIRA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius AgentHub ($DIRA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 105.16K
$ 105.16K$ 105.16K
Bendra pasiūla:
$ 999.07M
$ 999.07M$ 999.07M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.07M
$ 999.07M$ 999.07M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 105.16K
$ 105.16K$ 105.16K
Visų laikų rekordas:
$ 0
$ 0$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00010526
$ 0.00010526$ 0.00010526

AgentHub ($DIRA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti AgentHub ($DIRA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $DIRA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $DIRA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $DIRA tokenomiką, galite peržiūrėti $DIRA tokeno kainą realiuoju laiku!

$DIRA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $DIRA? Mūsų $DIRA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.