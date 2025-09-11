Daugiau apie AGENT

AGENT kaina (AGENT)

1 AGENT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00420947
-4.70%1D
mexc
USD
AGENT (AGENT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:53:39(UTC+8)

AGENT (AGENT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00419152
24 val. žemiausia
$ 0.00450879
24 val. aukščiausia

$ 0.00419152
$ 0.00450879
$ 0.01706934
$ 0.0025891
-0.30%

-4.72%

+6.42%

+6.42%

AGENT (AGENT) realiojo laiko kaina yra $0.00420947. Per pastarąsias 24 valandas AGENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00419152 iki aukščiausios $ 0.00450879 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGENT kaina yra $ 0.01706934, o žemiausia – $ 0.0025891.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGENT per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – -4.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AGENT (AGENT) rinkos informacija

$ 4.21M
--
$ 4.21M
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė AGENT rinkos kapitalizacija yra $ 4.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AGENT apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.21M

AGENT (AGENT) kainos istorija USD

Šiandienos AGENT kainos pokytis į USD: $ -0.000208920244099621.
AGENT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012366008.
AGENT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002264707.
AGENT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000942233963558388.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000208920244099621-4.72%
30 dienų$ +0.0012366008+29.38%
60 dienų$ -0.0002264707-5.38%
90 dienų$ +0.000942233963558388+28.84%

Kas yra AGENT (AGENT)

Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

AGENT (AGENT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

AGENT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AGENT (AGENT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AGENT (AGENT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AGENT prognozes.

Peržiūrėkite AGENT kainos prognozę dabar!

AGENT į vietos valiutas

AGENT (AGENT) Tokenomika

Supratimas apie AGENT (AGENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGENTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AGENT (AGENT)

Kiek AGENT(AGENT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AGENT kaina USD valiuta yra 0.00420947USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AGENT į USD kaina?
Dabartinė AGENT kaina USD valiuta yra $ 0.00420947. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AGENT rinkos kapitalizacija?
AGENT rinkos kapitalizacija yra $ 4.21MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AGENT apyvartoje?
AGENT apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AGENT kaina?
AGENT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01706934USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AGENT kaina?
AGENT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0025891USD.
Kokia yra AGENT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AGENT yra --USD.
Ar AGENT kaina šiais metais kils?
AGENT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AGENT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:53:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.