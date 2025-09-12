AGAWA kaina (AGAWA)
AGAWA (AGAWA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AGAWA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGAWA kaina yra $ 0.00142301, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGAWA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė AGAWA rinkos kapitalizacija yra $ 17.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AGAWA apyvartoje yra 999.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 999676987.295929. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.85K
Šiandienos AGAWA kainos pokytis į USD: $ 0.
AGAWA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AGAWA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AGAWA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.80%
|30 dienų
|$ 0
|-0.81%
|60 dienų
|$ 0
|-27.76%
|90 dienų
|$ 0
|--
AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own “eyes,” whether through the lens of Ghibli, or something entirely new.
