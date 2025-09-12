A51 Finance kaina (A51)
0.00%
+2.89%
-33.34%
-33.34%
A51 Finance (A51) realiojo laiko kaina yra $0.02572247. Per pastarąsias 24 valandas A51 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02499938 iki aukščiausios $ 0.0260728 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia A51 kaina yra $ 0.335432, o žemiausia – $ 0.0248677.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, A51 per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -33.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė A51 Finance rinkos kapitalizacija yra $ 41.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. A51 apyvartoje yra 1.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 3744676.18031444. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 96.32K
Šiandienos A51 Finance kainos pokytis į USD: $ +0.00072309.
A51 Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0072968088.
A51 Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0039100623.
A51 Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00072309
|+2.89%
|30 dienų
|$ -0.0072968088
|-28.36%
|60 dienų
|$ -0.0039100623
|-15.20%
|90 dienų
|$ 0
|--
A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos A51 Finance (A51) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų A51 Finance (A51) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes A51 Finance prognozes.
Peržiūrėkite A51 Finance kainos prognozę dabar!
Supratimas apie A51 Finance (A51) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie A51išsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.