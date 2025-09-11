Daugiau apie ZEPH

ZEPHYR kaina(ZEPH)

$0.5612
+1.79%1D
ZEPHYR (ZEPH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:13:15(UTC+8)

ZEPHYR (ZEPH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+5.17%

+1.79%

+7.36%

+7.36%

ZEPHYR (ZEPH) realiojo laiko kaina yra $ 0.5612. Per pastarąsias 24 valandas ZEPH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.504 iki aukščiausios $ 0.59 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZEPH kaina yra $ 969.0143507315952, o žemiausia – $ 0.06373648768174803.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZEPH per pastarąją valandą pasikeitė +5.17%, per 24 valandas – +1.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZEPHYR (ZEPH) rinkos informacija

No.3870

ZEPH

Dabartinė ZEPHYR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 215.81K. ZEPH apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10264916.2518164. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.76M

ZEPHYR (ZEPH) kainos istorija USD

Stebėkite ZEPHYR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.009869+1.79%
30 dienų$ -0.1031-15.53%
60 dienų$ +0.034+6.44%
90 dienų$ -0.3708-39.79%
ZEPHYR kainos pokytis šiandien

Šiandien ZEPH užfiksuotas $ +0.009869 (+1.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ZEPHYR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1031 (-15.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ZEPHYR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZEPH rodiklis pasikeitė $ +0.034 (+6.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ZEPHYR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3708 (-39.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZEPHYR (ZEPH) pokyčius?

Peržiūrėkite ZEPHYR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ZEPHYR (ZEPH)

The Zephyr Protocol, at its heart, is an over-collateralized, crypto-backed stablecoin protocol, a concept refined through the innovative Djed Protocol.

ZEPHYR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZEPHYR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZEPHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZEPHYR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZEPHYR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ZEPHYR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZEPHYR (ZEPH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZEPHYR (ZEPH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZEPHYR prognozes.

Peržiūrėkite ZEPHYR kainos prognozę dabar!

ZEPHYR (ZEPH) Tokenomika

Supratimas apie ZEPHYR (ZEPH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZEPHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ZEPHYR (ZEPH)

Ieškote, kaip nusipirkti ZEPHYR? Viskas paprasta ir patogu! ZEPHYR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZEPH į vietos valiutas

Išsamesnei ZEPHYR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ZEPHYR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZEPHYR

Kiek ZEPHYR(ZEPH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZEPH kaina USD valiuta yra 0.5612USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZEPH į USD kaina?
Dabartinė ZEPH kaina USD valiuta yra $ 0.5612. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZEPHYR rinkos kapitalizacija?
ZEPH rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZEPH apyvartoje?
ZEPH apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZEPH kaina?
ZEPH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 969.0143507315952USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZEPH kaina?
ZEPH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06373648768174803USD.
Kokia yra ZEPH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZEPH yra $ 215.81KUSD.
Ar ZEPH kaina šiais metais kils?
ZEPH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZEPH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:13:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

