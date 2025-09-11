Unizen (ZCX) realiojo laiko kaina yra $ 0.02028. Per pastarąsias 24 valandas ZCX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01911 iki aukščiausios $ 0.02135 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZCX kaina yra $ 7.00574192979185, o žemiausia – $ 0.01636849858905369.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZCX per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – +1.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Unizen (ZCX) rinkos informacija
Dabartinė Unizen rinkos kapitalizacija yra $ 13.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.69K. ZCX apyvartoje yra 650.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 884544965.347031. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.28M
Unizen (ZCX) kainos istorija USD
Stebėkite Unizen kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0003685
+1.85%
30 dienų
$ -0.00634
-23.82%
60 dienų
$ -0.01796
-46.97%
90 dienų
$ -0.00876
-30.17%
Unizen kainos pokytis šiandien
Šiandien ZCX užfiksuotas $ +0.0003685 (+1.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Unizen 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00634 (-23.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Unizen 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZCX rodiklis pasikeitė $ -0.01796 (-46.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Unizen 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00876 (-30.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Unizen (ZCX) pokyčius?
Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.
Unizen kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Unizen (ZCX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unizen (ZCX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unizen prognozes.
Supratimas apie Unizen (ZCX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZCXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Unizen (ZCX)
