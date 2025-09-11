Daugiau apie ZBU

ZEEBU logotipas

ZEEBU kaina(ZBU)

1 ZBU į USD – tiesioginė kaina:

$1.9035
+0.02%1D
USD
ZEEBU (ZBU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:45:52(UTC+8)

ZEEBU (ZBU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.9001
24 val. žemiausia
$ 1.9193
24 val. aukščiausia

$ 1.9001
$ 1.9193
$ 5.618769602419199
$ 0.8050120236177957
-0.27%

+0.02%

-0.71%

-0.71%

ZEEBU (ZBU) realiojo laiko kaina yra $ 1.9035. Per pastarąsias 24 valandas ZBU svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.9001 iki aukščiausios $ 1.9193 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZBU kaina yra $ 5.618769602419199, o žemiausia – $ 0.8050120236177957.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZBU per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZEEBU (ZBU) rinkos informacija

No.211

$ 492.95M
$ 39.60K
$ 3.77B
258.97M
1,979,138,903.8910072
BSC

Dabartinė ZEEBU rinkos kapitalizacija yra $ 492.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 39.60K. ZBU apyvartoje yra 258.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 1979138903.8910072. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.77B

ZEEBU (ZBU) kainos istorija USD

Stebėkite ZEEBU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000381+0.02%
30 dienų$ -0.052-2.66%
60 dienų$ -0.843-30.70%
90 dienų$ -1.2707-40.04%
ZEEBU kainos pokytis šiandien

Šiandien ZBU užfiksuotas $ +0.000381 (+0.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ZEEBU 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.052 (-2.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ZEEBU 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZBU rodiklis pasikeitė $ -0.843 (-30.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ZEEBU 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.2707 (-40.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZEEBU (ZBU) pokyčius?

Peržiūrėkite ZEEBU kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ZEEBU (ZBU)

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

ZEEBU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZEEBU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZBUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZEEBU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZEEBU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ZEEBU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZEEBU (ZBU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZEEBU (ZBU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZEEBU prognozes.

Peržiūrėkite ZEEBU kainos prognozę dabar!

ZEEBU (ZBU) Tokenomika

Supratimas apie ZEEBU (ZBU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZBUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ZEEBU (ZBU)

Ieškote, kaip nusipirkti ZEEBU? Viskas paprasta ir patogu! ZEEBU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZBU į vietos valiutas

1 ZEEBU(ZBU) į VND
50,090.6025
1 ZEEBU(ZBU) į AUD
A$2.874285
1 ZEEBU(ZBU) į GBP
1.389555
1 ZEEBU(ZBU) į EUR
1.617975
1 ZEEBU(ZBU) į USD
1 ZEEBU(ZBU) į MYR
RM8.03277
1 ZEEBU(ZBU) į TRY
78.557445
1 ZEEBU(ZBU) į JPY
¥279.8145
1 ZEEBU(ZBU) į ARS
ARS$2,711.53575
1 ZEEBU(ZBU) į RUB
160.84575
1 ZEEBU(ZBU) į INR
167.945805
1 ZEEBU(ZBU) į IDR
Rp31,204.91304
1 ZEEBU(ZBU) į KRW
2,647.42587
1 ZEEBU(ZBU) į PHP
108.91827
1 ZEEBU(ZBU) į EGP
￡E.91.67256
1 ZEEBU(ZBU) į BRL
R$10.2789
1 ZEEBU(ZBU) į CAD
C$2.62683
1 ZEEBU(ZBU) į BDT
231.8463
1 ZEEBU(ZBU) į NGN
2,871.030015
1 ZEEBU(ZBU) į COP
$7,464.68946
1 ZEEBU(ZBU) į ZAR
R.33.31125
1 ZEEBU(ZBU) į UAH
78.57648
1 ZEEBU(ZBU) į VES
Bs296.946
1 ZEEBU(ZBU) į CLP
$1,829.2635
1 ZEEBU(ZBU) į PKR
Rs540.613035
1 ZEEBU(ZBU) į KZT
1,026.13878
1 ZEEBU(ZBU) į THB
฿60.474195
1 ZEEBU(ZBU) į TWD
NT$57.771225
1 ZEEBU(ZBU) į AED
د.إ6.985845
1 ZEEBU(ZBU) į CHF
Fr1.503765
1 ZEEBU(ZBU) į HKD
HK$14.80923
1 ZEEBU(ZBU) į AMD
֏727.346385
1 ZEEBU(ZBU) į MAD
.د.م17.188605
1 ZEEBU(ZBU) į MXN
$35.4051
1 ZEEBU(ZBU) į SAR
ريال7.138125
1 ZEEBU(ZBU) į PLN
6.92874
1 ZEEBU(ZBU) į RON
лв8.242155
1 ZEEBU(ZBU) į SEK
kr17.797725
1 ZEEBU(ZBU) į BGN
лв3.178845
1 ZEEBU(ZBU) į HUF
Ft639.823455
1 ZEEBU(ZBU) į CZK
39.70701
1 ZEEBU(ZBU) į KWD
د.ك0.5805675
1 ZEEBU(ZBU) į ILS
6.338655
1 ZEEBU(ZBU) į AOA
Kz1,741.531185
1 ZEEBU(ZBU) į BHD
.د.ب0.7176195
1 ZEEBU(ZBU) į BMD
1 ZEEBU(ZBU) į DKK
kr12.14433
1 ZEEBU(ZBU) į HNL
L49.890735
1 ZEEBU(ZBU) į MUR
86.72346
1 ZEEBU(ZBU) į NAD
$33.46353
1 ZEEBU(ZBU) į NOK
kr18.901755
1 ZEEBU(ZBU) į NZD
$3.19788
1 ZEEBU(ZBU) į PAB
1 ZEEBU(ZBU) į PGK
K8.07084
1 ZEEBU(ZBU) į QAR
ر.ق6.92874
1 ZEEBU(ZBU) į RSD
дин.190.635525

ZEEBU išteklius

Išsamesnei ZEEBU analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ZEEBU svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZEEBU

Kiek ZEEBU(ZBU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZBU kaina USD valiuta yra 1.9035USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZBU į USD kaina?
Dabartinė ZBU kaina USD valiuta yra $ 1.9035. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZEEBU rinkos kapitalizacija?
ZBU rinkos kapitalizacija yra $ 492.95MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZBU apyvartoje?
ZBU apyvartoje yra 258.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZBU kaina?
ZBU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.618769602419199USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZBU kaina?
ZBU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.8050120236177957USD.
Kokia yra ZBU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZBU yra $ 39.60KUSD.
Ar ZBU kaina šiais metais kils?
ZBU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZBU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ZEEBU (ZBU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ZBU-į-USD skaičiuoklė

Suma

ZBU
ZBU
USD
USD

1 ZBU = 1.9035 USD

Prekiauti ZBU

ZBUUSDT
$1.9035
$1.9035$1.9035
+0.02%

