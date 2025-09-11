ZEEBU (ZBU) realiojo laiko kaina yra $ 1.9035. Per pastarąsias 24 valandas ZBU svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.9001 iki aukščiausios $ 1.9193 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZBU kaina yra $ 5.618769602419199, o žemiausia – $ 0.8050120236177957.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZBU per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ZEEBU (ZBU) rinkos informacija
Dabartinė ZEEBU rinkos kapitalizacija yra $ 492.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 39.60K. ZBU apyvartoje yra 258.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 1979138903.8910072. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.77B
ZEEBU (ZBU) kainos istorija USD
Stebėkite ZEEBU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000381
+0.02%
30 dienų
$ -0.052
-2.66%
60 dienų
$ -0.843
-30.70%
90 dienų
$ -1.2707
-40.04%
ZEEBU kainos pokytis šiandien
Šiandien ZBU užfiksuotas $ +0.000381 (+0.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ZEEBU 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.052 (-2.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ZEEBU 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZBU rodiklis pasikeitė $ -0.843 (-30.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ZEEBU 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.2707 (-40.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZEEBU (ZBU) pokyčius?
Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.
ZEEBU kainos prognozė (USD)
