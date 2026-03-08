Yee Token kaina(YEE)
Šiandienos Yee Token (YEE) tiesioginė kaina yra $ 0.005392, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 1.83%. Dabartinis YEE į USD konversijos rodiklis yra $ 0.005392 už YEE.
Yee Token šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #1188 vietą $ 5.39M, o apyvartoje yra 1.00B YEE. Per pastarąsias 24 valandas YEE prekyba svyravo tarp $ 0.005182 (žemiausios) ir $ 0.005574 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.03029092316474923, o visų laikų žemiausia – $ 0.000001583969794063.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip YEE judėjo +2.02% per pastarąją valandą ir -4.23% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 55.92K.
Dabartinė Yee Token rinkos kapitalizacija yra $ 5.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.92K. YEE apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.39M
Stebėkite Yee Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00010057
|-1.83%
|30 dienų
|$ -0.00247
|-31.42%
|60 dienų
|$ -0.019696
|-78.51%
|90 dienų
|$ +0.001392
|+34.80%
Šiandien YEE užfiksuotas $ -0.00010057 (-1.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00247 (-31.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YEE rodiklis pasikeitė $ -0.019696 (-78.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001392 (+34.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
$YEE is a community-driven memecoin inspired by the classic internet meme character — Yee the Dinosaur. It was created to "fight Pepe again," humorously accusing Pepe of launching early in 2023 and stealing Yee’s original token launch plan.
Išsamesnei Yee Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|02-11 14:20:00
|Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|On-chain duomenys
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Sektoriaus naujienos
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Sektoriaus naujienos
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Suma
1 YEE = 0.005392 USD