Šiandienos tiesioginė Yee Token kaina yra 0.005392 USD.YEE Rinkos kapitalizacija yra 5,392,000 USD. Stebėkite YEE į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!

1 YEE į USD – tiesioginė kaina:

$0.005395
-1.83%1D
Yee Token (YEE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-03-08 19:39:25(UTC+8)

Yee Token kaina šiandien

Šiandienos Yee Token (YEE) tiesioginė kaina yra $ 0.005392, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 1.83%. Dabartinis YEE į USD konversijos rodiklis yra $ 0.005392 už YEE.

Yee Token šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #1188 vietą $ 5.39M, o apyvartoje yra 1.00B YEE. Per pastarąsias 24 valandas YEE prekyba svyravo tarp $ 0.005182 (žemiausios) ir $ 0.005574 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.03029092316474923, o visų laikų žemiausia – $ 0.000001583969794063.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip YEE judėjo +2.02% per pastarąją valandą ir -4.23% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 55.92K.

Yee Token (YEE) rinkos informacija

No.1188

$ 5.39M
$ 55.92K
$ 5.39M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

Dabartinė Yee Token rinkos kapitalizacija yra $ 5.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.92K. YEE apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.39M

Yee Token Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.005182
24 val. žemiausia
$ 0.005574
24 val. aukščiausia

$ 0.005182
$ 0.005574
$ 0.03029092316474923
$ 0.000001583969794063
+2.02%

-1.83%

-4.23%

-4.23%

Yee Token (YEE) kainos istorija USD

Stebėkite Yee Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00010057-1.83%
30 dienų$ -0.00247-31.42%
60 dienų$ -0.019696-78.51%
90 dienų$ +0.001392+34.80%
Yee Token kainos pokytis šiandien

Šiandien YEE užfiksuotas $ -0.00010057 (-1.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Yee Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00247 (-31.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Yee Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YEE rodiklis pasikeitė $ -0.019696 (-78.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Yee Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001392 (+34.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Yee Token (YEE) pokyčius?

Peržiūrėkite Yee Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė Yee Token

Yee Token (YEE) Kainų prognozė 2030 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YEE 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Yee Token (YEE) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)

2040 m. Yee Token kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yee Token

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

