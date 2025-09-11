YieldBricks (YBR) realiojo laiko kaina yra $ 0.003184. Per pastarąsias 24 valandas YBR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003026 iki aukščiausios $ 0.003858 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YBR kaina yra $ 0.33125992148063127, o žemiausia – $ 0.000688919174838846.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YBR per pastarąją valandą pasikeitė -3.75%, per 24 valandas – -17.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
YieldBricks (YBR) rinkos informacija
No.8593
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 6.80K
$ 6.80K$ 6.80K
$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ARB
Dabartinė YieldBricks rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.80K. YBR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.18M
YieldBricks (YBR) kainos istorija USD
Stebėkite YieldBricks kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00067399
-17.47%
30 dienų
$ +0.002026
+174.95%
60 dienų
$ +0.001654
+108.10%
90 dienų
$ +0.00139
+77.48%
YieldBricks kainos pokytis šiandien
Šiandien YBR užfiksuotas $ -0.00067399 (-17.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
YieldBricks 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002026 (+174.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
YieldBricks 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YBR rodiklis pasikeitė $ +0.001654 (+108.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
YieldBricks 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00139 (+77.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir YieldBricks (YBR) pokyčius?
Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease.
YieldBricks galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų YieldBricks investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti YBRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie YieldBricks mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti YieldBricks, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
YieldBricks kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos YieldBricks (YBR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų YieldBricks (YBR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes YieldBricks prognozes.
Supratimas apie YieldBricks (YBR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YBRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti YieldBricks (YBR)
Ieškote, kaip nusipirkti YieldBricks? Viskas paprasta ir patogu! YieldBricks lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.