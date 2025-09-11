XYO (XYO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00993. Per pastarąsias 24 valandas XYO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00966 iki aukščiausios $ 0.01035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XYO kaina yra $ 0.0820290796298041, o žemiausia – $ 0.0000960677747658.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XYO per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – -0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XYO (XYO) rinkos informacija
No.300
$ 135.60M
$ 135.60M$ 135.60M
$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M
$ 138.34M
$ 138.34M$ 138.34M
13.66B
13.66B 13.66B
13,931,216,938
13,931,216,938 13,931,216,938
13,931,216,938.0113
13,931,216,938.0113 13,931,216,938.0113
98.01%
ETH
Dabartinė XYO rinkos kapitalizacija yra $ 135.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.48M. XYO apyvartoje yra 13.66B vienetų, o bendras kiekis siekia 13931216938.0113. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 138.34M
XYO (XYO) kainos istorija USD
Stebėkite XYO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00004
-0.40%
30 dienų
$ -0.00032
-3.13%
60 dienų
$ +0.00034
+3.54%
90 dienų
$ -0.00002
-0.21%
XYO kainos pokytis šiandien
Šiandien XYO užfiksuotas $ -0.00004 (-0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XYO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00032 (-3.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XYO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XYO rodiklis pasikeitė $ +0.00034 (+3.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XYO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00002 (-0.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XYO (XYO) pokyčius?
XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.
XYO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XYO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XYOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie XYO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XYO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XYO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XYO (XYO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XYO (XYO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XYO prognozes.
Supratimas apie XYO (XYO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XYOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XYO (XYO)
Ieškote, kaip nusipirkti XYO? Viskas paprasta ir patogu! XYO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.