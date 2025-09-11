Symbol (XYM) realiojo laiko kaina yra $ 0.006508. Per pastarąsias 24 valandas XYM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006142 iki aukščiausios $ 0.006754 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XYM kaina yra $ 0.77148755, o žemiausia – $ 0.006074691878165836.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XYM per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -1.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Symbol (XYM) rinkos informacija
Dabartinė Symbol rinkos kapitalizacija yra $ 40.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.51K. XYM apyvartoje yra 6.18B vienetų, o bendras kiekis siekia 8472990740.847574. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.57M
Symbol (XYM) kainos istorija USD
Stebėkite Symbol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00011255
-1.70%
30 dienų
$ -0.001179
-15.34%
60 dienų
$ -0.001693
-20.65%
90 dienų
$ -0.000887
-12.00%
Symbol kainos pokytis šiandien
Šiandien XYM užfiksuotas $ -0.00011255 (-1.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Symbol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001179 (-15.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Symbol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XYM rodiklis pasikeitė $ -0.001693 (-20.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Symbol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000887 (-12.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.
Symbol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Symbol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XYMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Symbol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Symbol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kaip pirkti Symbol (XYM)
Ieškote, kaip nusipirkti Symbol? Viskas paprasta ir patogu! Symbol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
