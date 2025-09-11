Daugiau apie XWGT

Wodo Gaming logotipas

Wodo Gaming kaina(XWGT)

1 XWGT į USD – tiesioginė kaina:

$0.034342
$0.034342$0.034342
+1.26%1D
USD
Wodo Gaming (XWGT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Wodo Gaming (XWGT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03317
$ 0.03317$ 0.03317
24 val. žemiausia
$ 0.034499
$ 0.034499$ 0.034499
24 val. aukščiausia

$ 0.03317
$ 0.03317$ 0.03317

$ 0.034499
$ 0.034499$ 0.034499

--
----

--
----

+0.02%

+1.26%

+3.71%

+3.71%

Wodo Gaming (XWGT) realiojo laiko kaina yra $ 0.034342. Per pastarąsias 24 valandas XWGT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03317 iki aukščiausios $ 0.034499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XWGT kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XWGT per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wodo Gaming (XWGT) rinkos informacija

--
----

$ 95.02K
$ 95.02K$ 95.02K

$ 34.34M
$ 34.34M$ 34.34M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Dabartinė Wodo Gaming rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 95.02K. XWGT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.34M

Wodo Gaming (XWGT) kainos istorija USD

Stebėkite Wodo Gaming kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00042732+1.26%
30 dienų$ +0.002311+7.21%
60 dienų$ +0.008623+33.52%
90 dienų$ +0.016852+96.35%
Wodo Gaming kainos pokytis šiandien

Šiandien XWGT užfiksuotas $ +0.00042732 (+1.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wodo Gaming 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002311 (+7.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wodo Gaming 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XWGT rodiklis pasikeitė $ +0.008623 (+33.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wodo Gaming 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.016852 (+96.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wodo Gaming (XWGT) pokyčius?

Peržiūrėkite Wodo Gaming kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Wodo Gaming (XWGT)

Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same.

Wodo Gaming galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wodo Gaming investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XWGTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wodo Gaming mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wodo Gaming, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Wodo Gaming kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wodo Gaming (XWGT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wodo Gaming (XWGT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wodo Gaming prognozes.

Peržiūrėkite Wodo Gaming kainos prognozę dabar!

Wodo Gaming (XWGT) Tokenomika

Supratimas apie Wodo Gaming (XWGT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XWGTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Wodo Gaming (XWGT)

Ieškote, kaip nusipirkti Wodo Gaming? Viskas paprasta ir patogu! Wodo Gaming lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XWGT į vietos valiutas

1 Wodo Gaming(XWGT) į VND
903.70973
1 Wodo Gaming(XWGT) į AUD
A$0.05185642
1 Wodo Gaming(XWGT) į GBP
0.02506966
1 Wodo Gaming(XWGT) į EUR
0.0291907
1 Wodo Gaming(XWGT) į USD
$0.034342
1 Wodo Gaming(XWGT) į MYR
RM0.14492324
1 Wodo Gaming(XWGT) į TRY
1.41763776
1 Wodo Gaming(XWGT) į JPY
¥5.048274
1 Wodo Gaming(XWGT) į ARS
ARS$48.920179
1 Wodo Gaming(XWGT) į RUB
2.901899
1 Wodo Gaming(XWGT) į INR
3.02690388
1 Wodo Gaming(XWGT) į IDR
Rp562.98351648
1 Wodo Gaming(XWGT) į KRW
47.69691696
1 Wodo Gaming(XWGT) į PHP
1.96230188
1 Wodo Gaming(XWGT) į EGP
￡E.1.65322388
1 Wodo Gaming(XWGT) į BRL
R$0.1854468
1 Wodo Gaming(XWGT) į CAD
C$0.04739196
1 Wodo Gaming(XWGT) į BDT
4.1828556
1 Wodo Gaming(XWGT) į NGN
51.79769518
1 Wodo Gaming(XWGT) į COP
$134.67421352
1 Wodo Gaming(XWGT) į ZAR
R.0.60064158
1 Wodo Gaming(XWGT) į UAH
1.41763776
1 Wodo Gaming(XWGT) į VES
Bs5.357352
1 Wodo Gaming(XWGT) į CLP
$33.002662
1 Wodo Gaming(XWGT) į PKR
Rs9.75347142
1 Wodo Gaming(XWGT) į KZT
18.51308536
1 Wodo Gaming(XWGT) į THB
฿1.09138876
1 Wodo Gaming(XWGT) į TWD
NT$1.0422797
1 Wodo Gaming(XWGT) į AED
د.إ0.12603514
1 Wodo Gaming(XWGT) į CHF
Fr0.02713018
1 Wodo Gaming(XWGT) į HKD
HK$0.26718076
1 Wodo Gaming(XWGT) į AMD
֏13.12242162
1 Wodo Gaming(XWGT) į MAD
.د.م0.31010826
1 Wodo Gaming(XWGT) į MXN
$0.63841778
1 Wodo Gaming(XWGT) į SAR
ريال0.1287825
1 Wodo Gaming(XWGT) į PLN
0.12500488
1 Wodo Gaming(XWGT) į RON
лв0.14870086
1 Wodo Gaming(XWGT) į SEK
kr0.3210977
1 Wodo Gaming(XWGT) į BGN
лв0.05735114
1 Wodo Gaming(XWGT) į HUF
Ft11.54337646
1 Wodo Gaming(XWGT) į CZK
0.71637412
1 Wodo Gaming(XWGT) į KWD
د.ك0.01047431
1 Wodo Gaming(XWGT) į ILS
0.11401544
1 Wodo Gaming(XWGT) į AOA
Kz31.41983922
1 Wodo Gaming(XWGT) į BHD
.د.ب0.012946934
1 Wodo Gaming(XWGT) į BMD
$0.034342
1 Wodo Gaming(XWGT) į DKK
kr0.21910196
1 Wodo Gaming(XWGT) į HNL
L0.90010382
1 Wodo Gaming(XWGT) į MUR
1.562561
1 Wodo Gaming(XWGT) į NAD
$0.60373236
1 Wodo Gaming(XWGT) į NOK
kr0.34101606
1 Wodo Gaming(XWGT) į NZD
$0.05769456
1 Wodo Gaming(XWGT) į PAB
B/.0.034342
1 Wodo Gaming(XWGT) į PGK
K0.14561008
1 Wodo Gaming(XWGT) į QAR
ر.ق0.12500488
1 Wodo Gaming(XWGT) į RSD
дин.3.43969472

Wodo Gaming išteklius

Išsamesnei Wodo Gaming analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Wodo Gaming svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wodo Gaming

Kiek Wodo Gaming(XWGT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XWGT kaina USD valiuta yra 0.034342USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XWGT į USD kaina?
Dabartinė XWGT kaina USD valiuta yra $ 0.034342. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wodo Gaming rinkos kapitalizacija?
XWGT rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XWGT apyvartoje?
XWGT apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XWGT kaina?
XWGT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XWGT kaina?
XWGT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra XWGT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XWGT yra $ 95.02KUSD.
Ar XWGT kaina šiais metais kils?
XWGT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XWGT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Wodo Gaming (XWGT) svarbiausios industrijos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
