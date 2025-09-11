Wodo Gaming (XWGT) realiojo laiko kaina yra $ 0.034342. Per pastarąsias 24 valandas XWGT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03317 iki aukščiausios $ 0.034499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XWGT kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XWGT per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Wodo Gaming (XWGT) rinkos informacija
--
----
$ 95.02K
$ 95.02K$ 95.02K
$ 34.34M
$ 34.34M$ 34.34M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Dabartinė Wodo Gaming rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 95.02K. XWGT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.34M
Wodo Gaming (XWGT) kainos istorija USD
Stebėkite Wodo Gaming kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00042732
+1.26%
30 dienų
$ +0.002311
+7.21%
60 dienų
$ +0.008623
+33.52%
90 dienų
$ +0.016852
+96.35%
Wodo Gaming kainos pokytis šiandien
Šiandien XWGT užfiksuotas $ +0.00042732 (+1.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Wodo Gaming 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002311 (+7.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Wodo Gaming 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XWGT rodiklis pasikeitė $ +0.008623 (+33.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Wodo Gaming 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.016852 (+96.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wodo Gaming (XWGT) pokyčius?
Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same.
Wodo Gaming kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Wodo Gaming (XWGT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wodo Gaming (XWGT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wodo Gaming prognozes.
Supratimas apie Wodo Gaming (XWGT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XWGTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Wodo Gaming (XWGT)
