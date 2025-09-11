Daugiau apie XVS

$6.3996
+0.13%1D
Venus (XVS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:57:10(UTC+8)

Venus (XVS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 6.28
24 val. žemiausia
$ 6.4324
24 val. aukščiausia

$ 6.28
$ 6.4324
$ 147.01730156
$ 2.07012692
+0.29%

+0.13%

+3.56%

+3.56%

Venus (XVS) realiojo laiko kaina yra $ 6.3996. Per pastarąsias 24 valandas XVS svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.28 iki aukščiausios $ 6.4324 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XVS kaina yra $ 147.01730156, o žemiausia – $ 2.07012692.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XVS per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Venus (XVS) rinkos informacija

No.366

$ 104.44M
$ 503.34K
$ 191.99M
16.32M
30,000,000
BSC

Dabartinė Venus rinkos kapitalizacija yra $ 104.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 503.34K. XVS apyvartoje yra 16.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 191.99M

Venus (XVS) kainos istorija USD

Stebėkite Venus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.008309+0.13%
30 dienų$ +0.0989+1.56%
60 dienų$ +0.0192+0.30%
90 dienų$ +0.4145+6.92%
Venus kainos pokytis šiandien

Šiandien XVS užfiksuotas $ +0.008309 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Venus 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0989 (+1.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Venus 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XVS rodiklis pasikeitė $ +0.0192 (+0.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Venus 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.4145 (+6.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra Venus (XVS)

Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

Venus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Venus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti XVSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Venus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Venus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Venus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Venus (XVS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Venus (XVS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Venus prognozes.

Venus (XVS) Tokenomika

Supratimas apie Venus (XVS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XVSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Venus (XVS)

Ieškote, kaip nusipirkti Venus? Viskas paprasta ir patogu! Venus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XVS į vietos valiutas

1 Venus(XVS) į VND
168,405.474
1 Venus(XVS) į AUD
A$9.663396
1 Venus(XVS) į GBP
4.671708
1 Venus(XVS) į EUR
5.43966
1 Venus(XVS) į USD
$6.3996
1 Venus(XVS) į MYR
RM27.006312
1 Venus(XVS) į TRY
264.239484
1 Venus(XVS) į JPY
¥940.7412
1 Venus(XVS) į ARS
ARS$9,116.2302
1 Venus(XVS) į RUB
545.5659
1 Venus(XVS) į INR
564.7647
1 Venus(XVS) į IDR
Rp104,911.458624
1 Venus(XVS) į KRW
8,913.0429
1 Venus(XVS) į PHP
366.121116
1 Venus(XVS) į EGP
￡E.308.14074
1 Venus(XVS) į BRL
R$34.55784
1 Venus(XVS) į CAD
C$8.831448
1 Venus(XVS) į BDT
779.47128
1 Venus(XVS) į NGN
9,652.452684
1 Venus(XVS) į COP
$25,096.415376
1 Venus(XVS) į ZAR
R.112.056996
1 Venus(XVS) į UAH
264.175488
1 Venus(XVS) į VES
Bs998.3376
1 Venus(XVS) į CLP
$6,150.0156
1 Venus(XVS) į PKR
Rs1,817.550396
1 Venus(XVS) į KZT
3,449.896368
1 Venus(XVS) į THB
฿203.50728
1 Venus(XVS) į TWD
NT$193.971876
1 Venus(XVS) į AED
د.إ23.486532
1 Venus(XVS) į CHF
Fr5.055684
1 Venus(XVS) į HKD
HK$49.788888
1 Venus(XVS) į AMD
֏2,445.351156
1 Venus(XVS) į MAD
.د.م57.788388
1 Venus(XVS) į MXN
$119.096556
1 Venus(XVS) į SAR
ريال23.9985
1 Venus(XVS) į PLN
23.294544
1 Venus(XVS) į RON
лв27.710268
1 Venus(XVS) į SEK
kr59.83626
1 Venus(XVS) į BGN
лв10.687332
1 Venus(XVS) į HUF
Ft2,152.569456
1 Venus(XVS) į CZK
133.559652
1 Venus(XVS) į KWD
د.ك1.951878
1 Venus(XVS) į ILS
21.246672
1 Venus(XVS) į AOA
Kz5,833.683372
1 Venus(XVS) į BHD
.د.ب2.4126492
1 Venus(XVS) į BMD
$6.3996
1 Venus(XVS) į DKK
kr40.829448
1 Venus(XVS) į HNL
L167.733516
1 Venus(XVS) į MUR
291.565776
1 Venus(XVS) į NAD
$112.504968
1 Venus(XVS) į NOK
kr63.612024
1 Venus(XVS) į NZD
$10.751328
1 Venus(XVS) į PAB
B/.6.3996
1 Venus(XVS) į PGK
K27.134304
1 Venus(XVS) į QAR
ر.ق23.294544
1 Venus(XVS) į RSD
дин.641.175924

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Venus

Kiek Venus(XVS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XVS kaina USD valiuta yra 6.3996USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XVS į USD kaina?
Dabartinė XVS kaina USD valiuta yra $ 6.3996. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Venus rinkos kapitalizacija?
XVS rinkos kapitalizacija yra $ 104.44MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XVS apyvartoje?
XVS apyvartoje yra 16.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XVS kaina?
XVS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 147.01730156USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XVS kaina?
XVS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.07012692USD.
Kokia yra XVS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XVS yra $ 503.34KUSD.
Ar XVS kaina šiais metais kils?
XVS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XVS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:57:10(UTC+8)

Venus (XVS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

