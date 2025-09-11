Venus (XVS) realiojo laiko kaina yra $ 6.3996. Per pastarąsias 24 valandas XVS svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.28 iki aukščiausios $ 6.4324 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XVS kaina yra $ 147.01730156, o žemiausia – $ 2.07012692.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XVS per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Venus (XVS) rinkos informacija
$ 104.44M
$ 503.34K
$ 191.99M
16.32M
30,000,000
BSC
Dabartinė Venus rinkos kapitalizacija yra $ 104.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 503.34K. XVS apyvartoje yra 16.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 191.99M
Venus (XVS) kainos istorija USD
Stebėkite Venus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.008309
+0.13%
30 dienų
$ +0.0989
+1.56%
60 dienų
$ +0.0192
+0.30%
90 dienų
$ +0.4145
+6.92%
Venus kainos pokytis šiandien
Šiandien XVS užfiksuotas $ +0.008309 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Venus 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0989 (+1.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Venus 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XVS rodiklis pasikeitė $ +0.0192 (+0.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Venus 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.4145 (+6.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Venus (XVS) pokyčius?
Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).
Venus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Venus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XVSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Venus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Venus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Venus kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Venus (XVS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Venus (XVS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Venus prognozes.
Supratimas apie Venus (XVS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XVSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Venus (XVS)
Ieškote, kaip nusipirkti Venus? Viskas paprasta ir patogu! Venus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.