Verge (XVG) realiojo laiko kaina yra $ 0.005985. Per pastarąsias 24 valandas XVG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00585 iki aukščiausios $ 0.006089 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XVG kaina yra $ 0.3005880117416382, o žemiausia – $ 0.00000216713010559.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XVG per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Verge (XVG) rinkos informacija
$ 98.88M
$ 382.35K
$ 98.88M
16.52B
16,521,951,235.741348
Dabartinė Verge rinkos kapitalizacija yra $ 98.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 382.35K. XVG apyvartoje yra 16.52B vienetų, o bendras kiekis siekia 16521951235.741348. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 98.88M
Verge (XVG) kainos istorija USD
Stebėkite Verge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000179
+0.03%
30 dienų
$ -0.000844
-12.36%
60 dienų
$ -0.00058
-8.84%
90 dienų
$ +0.000851
+16.57%
Verge kainos pokytis šiandien
Šiandien XVG užfiksuotas $ +0.00000179 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Verge 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000844 (-12.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Verge 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XVG rodiklis pasikeitė $ -0.00058 (-8.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Verge 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000851 (+16.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Verge (XVG) pokyčius?
The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.
