Verge logotipas

Verge kaina(XVG)

1 XVG į USD – tiesioginė kaina:

$0.005985
$0.005985$0.005985
+0.03%1D
USD
Verge (XVG) kainos grafikas realiu laiku
Verge (XVG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00585
$ 0.00585$ 0.00585
24 val. žemiausia
$ 0.006089
$ 0.006089$ 0.006089
24 val. aukščiausia

$ 0.00585
$ 0.00585$ 0.00585

$ 0.006089
$ 0.006089$ 0.006089

$ 0.3005880117416382
$ 0.3005880117416382$ 0.3005880117416382

$ 0.00000216713010559
$ 0.00000216713010559$ 0.00000216713010559

-0.45%

+0.03%

+10.26%

+10.26%

Verge (XVG) realiojo laiko kaina yra $ 0.005985. Per pastarąsias 24 valandas XVG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00585 iki aukščiausios $ 0.006089 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XVG kaina yra $ 0.3005880117416382, o žemiausia – $ 0.00000216713010559.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XVG per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Verge (XVG) rinkos informacija

No.383

$ 98.88M
$ 98.88M$ 98.88M

$ 382.35K
$ 382.35K$ 382.35K

$ 98.88M
$ 98.88M$ 98.88M

16.52B
16.52B 16.52B

16,521,951,235.741348
16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348

XVG

Dabartinė Verge rinkos kapitalizacija yra $ 98.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 382.35K. XVG apyvartoje yra 16.52B vienetų, o bendras kiekis siekia 16521951235.741348. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 98.88M

Verge (XVG) kainos istorija USD

Stebėkite Verge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000179+0.03%
30 dienų$ -0.000844-12.36%
60 dienų$ -0.00058-8.84%
90 dienų$ +0.000851+16.57%
Verge kainos pokytis šiandien

Šiandien XVG užfiksuotas $ +0.00000179 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Verge 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000844 (-12.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Verge 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XVG rodiklis pasikeitė $ -0.00058 (-8.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Verge 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000851 (+16.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Verge (XVG) pokyčius?

Peržiūrėkite Verge kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Verge investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XVGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Verge mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Verge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Verge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Verge (XVG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Verge (XVG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Verge prognozes.

Peržiūrėkite Verge kainos prognozę dabar!

Verge (XVG) Tokenomika

Supratimas apie Verge (XVG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XVGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Verge (XVG)

Ieškote, kaip nusipirkti Verge? Viskas paprasta ir patogu! Verge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Verge

Kiek Verge(XVG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XVG kaina USD valiuta yra 0.005985USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XVG į USD kaina?
Dabartinė XVG kaina USD valiuta yra $ 0.005985. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Verge rinkos kapitalizacija?
XVG rinkos kapitalizacija yra $ 98.88MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XVG apyvartoje?
XVG apyvartoje yra 16.52BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XVG kaina?
XVG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3005880117416382USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XVG kaina?
XVG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000216713010559USD.
Kokia yra XVG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XVG yra $ 382.35KUSD.
Ar XVG kaina šiais metais kils?
XVG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XVG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
