XRP Healthcare (XRPH) realiojo laiko kaina yra $ 0.04385. Per pastarąsias 24 valandas XRPH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04153 iki aukščiausios $ 0.04765 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XRPH kaina yra $ 0.4176531973279314, o žemiausia – $ 0.011403885631873823.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XRPH per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – -2.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XRP Healthcare (XRPH) rinkos informacija
No.1679
$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M
$ 123.68K
$ 123.68K$ 123.68K
$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M
70.71M
70.71M 70.71M
99,943,507.35
99,943,507.35 99,943,507.35
XRP
Dabartinė XRP Healthcare rinkos kapitalizacija yra $ 3.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 123.68K. XRPH apyvartoje yra 70.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 99943507.35. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.38M
XRP Healthcare (XRPH) kainos istorija USD
Stebėkite XRP Healthcare kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0013264
-2.94%
30 dienų
$ -0.00883
-16.77%
60 dienų
$ -0.01038
-19.15%
90 dienų
$ -0.02562
-36.88%
XRP Healthcare kainos pokytis šiandien
Šiandien XRPH užfiksuotas $ -0.0013264 (-2.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XRP Healthcare 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00883 (-16.77%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XRP Healthcare 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XRPH rodiklis pasikeitė $ -0.01038 (-19.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XRP Healthcare 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02562 (-36.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XRP Healthcare (XRPH) pokyčius?
The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.
XRP Healthcare galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XRP Healthcare investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XRPHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie XRP Healthcare mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XRP Healthcare, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XRP Healthcare kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XRP Healthcare (XRPH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XRP Healthcare (XRPH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XRP Healthcare prognozes.
Supratimas apie XRP Healthcare (XRPH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XRPHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XRP Healthcare (XRPH)
Ieškote, kaip nusipirkti XRP Healthcare? Viskas paprasta ir patogu! XRP Healthcare lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.