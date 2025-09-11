Daugiau apie XRPH

XRP Healthcare kaina(XRPH)

$0.04379
-2.94%1D
XRP Healthcare (XRPH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:12:03(UTC+8)

XRP Healthcare (XRPH) kainos informacija (USD)

$ 0.04153
$ 0.04765
$ 0.04153
$ 0.04765
$ 0.4176531973279314
$ 0.011403885631873823
-0.37%

-2.94%

+1.97%

+1.97%

XRP Healthcare (XRPH) realiojo laiko kaina yra $ 0.04385. Per pastarąsias 24 valandas XRPH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04153 iki aukščiausios $ 0.04765 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XRPH kaina yra $ 0.4176531973279314, o žemiausia – $ 0.011403885631873823.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XRPH per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – -2.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XRP Healthcare (XRPH) rinkos informacija

No.1679

$ 3.10M
$ 123.68K
$ 4.38M
70.71M
99,943,507.35
XRP

Dabartinė XRP Healthcare rinkos kapitalizacija yra $ 3.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 123.68K. XRPH apyvartoje yra 70.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 99943507.35. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.38M

XRP Healthcare (XRPH) kainos istorija USD

Stebėkite XRP Healthcare kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0013264-2.94%
30 dienų$ -0.00883-16.77%
60 dienų$ -0.01038-19.15%
90 dienų$ -0.02562-36.88%
XRP Healthcare kainos pokytis šiandien

Šiandien XRPH užfiksuotas $ -0.0013264 (-2.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XRP Healthcare 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00883 (-16.77%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XRP Healthcare 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XRPH rodiklis pasikeitė $ -0.01038 (-19.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XRP Healthcare 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02562 (-36.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XRP Healthcare (XRPH) pokyčius?

Peržiūrėkite XRP Healthcare kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

XRP Healthcare galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XRP Healthcare investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XRPHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XRP Healthcare mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XRP Healthcare, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XRP Healthcare kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XRP Healthcare (XRPH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XRP Healthcare (XRPH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XRP Healthcare prognozes.

Peržiūrėkite XRP Healthcare kainos prognozę dabar!

XRP Healthcare (XRPH) Tokenomika

Supratimas apie XRP Healthcare (XRPH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XRPHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XRP Healthcare (XRPH)

Ieškote, kaip nusipirkti XRP Healthcare? Viskas paprasta ir patogu! XRP Healthcare lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XRPH į vietos valiutas

Kiek XRP Healthcare(XRPH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XRPH kaina USD valiuta yra 0.04385USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XRPH į USD kaina?
Dabartinė XRPH kaina USD valiuta yra $ 0.04385. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XRP Healthcare rinkos kapitalizacija?
XRPH rinkos kapitalizacija yra $ 3.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XRPH apyvartoje?
XRPH apyvartoje yra 70.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XRPH kaina?
XRPH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4176531973279314USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XRPH kaina?
XRPH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.011403885631873823USD.
Kokia yra XRPH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XRPH yra $ 123.68KUSD.
Ar XRPH kaina šiais metais kils?
XRPH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XRPH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
XRP Healthcare (XRPH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
