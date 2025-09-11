Xrp Classic (XRPC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0009399. Per pastarąsias 24 valandas XRPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0009 iki aukščiausios $ 0.0009517 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XRPC kaina yra $ 0.008002395959442863, o žemiausia – $ 0.000264305997304428.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XRPC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +3.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Xrp Classic (XRPC) rinkos informacija
Dabartinė Xrp Classic rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.82K. XRPC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 666666666. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 626.60K
Xrp Classic (XRPC) kainos istorija USD
Stebėkite Xrp Classic kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000031784
+3.50%
30 dienų
$ -0.0001577
-14.37%
60 dienų
$ -0.0000473
-4.80%
90 dienų
$ +0.0000186
+2.01%
Xrp Classic kainos pokytis šiandien
Šiandien XRPC užfiksuotas $ +0.000031784 (+3.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Xrp Classic 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001577 (-14.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Xrp Classic 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XRPC rodiklis pasikeitė $ -0.0000473 (-4.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Xrp Classic 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000186 (+2.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Xrp Classic (XRPC) pokyčius?
Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it.
Xrp Classic kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Xrp Classic (XRPC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Xrp Classic (XRPC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Xrp Classic prognozes.
Supratimas apie Xrp Classic (XRPC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XRPCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.