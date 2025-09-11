XRPaynet (XRPAYNET) realiojo laiko kaina yra $ 0.00003077. Per pastarąsias 24 valandas XRPAYNET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002686 iki aukščiausios $ 0.00003386 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XRPAYNET kaina yra $ 0.014988003206414113, o žemiausia – $ 0.00002159930267302.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XRPAYNET per pastarąją valandą pasikeitė +6.06%, per 24 valandas – +7.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XRPaynet (XRPAYNET) rinkos informacija
$ 172.73K
$ 1.46K
$ 922.86K
5.61B
29,992,295,954.49
29,992,295,954.49
18.71%
XRP
Dabartinė XRPaynet rinkos kapitalizacija yra $ 172.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.46K. XRPAYNET apyvartoje yra 5.61B vienetų, o bendras kiekis siekia 29992295954.49. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 922.86K
XRPaynet (XRPAYNET) kainos istorija USD
Stebėkite XRPaynet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000020291
+7.06%
30 dienų
$ -0.00001883
-37.97%
60 dienų
$ -0.00000783
-20.29%
90 dienų
$ -0.00001071
-25.82%
XRPaynet kainos pokytis šiandien
Šiandien XRPAYNET užfiksuotas $ +0.0000020291 (+7.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XRPaynet 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001883 (-37.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XRPaynet 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XRPAYNET rodiklis pasikeitė $ -0.00000783 (-20.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XRPaynet 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001071 (-25.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XRPaynet (XRPAYNET) pokyčius?
XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.
XRPaynet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XRPaynet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XRPaynet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XRPaynet kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XRPaynet (XRPAYNET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XRPaynet (XRPAYNET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XRPaynet prognozes.
Supratimas apie XRPaynet (XRPAYNET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XRPAYNETišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XRPaynet (XRPAYNET)
Ieškote, kaip nusipirkti XRPaynet? Viskas paprasta ir patogu! XRPaynet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.