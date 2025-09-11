Daugiau apie XO

XOCIETY logotipas

XOCIETY kaina(XO)

1 XO į USD – tiesioginė kaina:

XOCIETY (XO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:11:20(UTC+8)

XOCIETY (XO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
XOCIETY (XO) realiojo laiko kaina yra $ 0.005377. Per pastarąsias 24 valandas XO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005357 iki aukščiausios $ 0.005697 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XO kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XO per pastarąją valandą pasikeitė -0.74%, per 24 valandas – -1.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XOCIETY (XO) rinkos informacija

SUI

Dabartinė XOCIETY rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 122.07K. XO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.89M

XOCIETY (XO) kainos istorija USD

Stebėkite XOCIETY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00008078-1.48%
30 dienų$ -0.001411-20.79%
60 dienų$ -0.002389-30.77%
90 dienų$ +0.003377+168.85%
XOCIETY kainos pokytis šiandien

Šiandien XO užfiksuotas $ -0.00008078 (-1.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XOCIETY 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001411 (-20.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XOCIETY 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XO rodiklis pasikeitė $ -0.002389 (-30.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XOCIETY 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.003377 (+168.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XOCIETY (XO) pokyčius?

Peržiūrėkite XOCIETY kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XOCIETY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XOCIETY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XOCIETY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XOCIETY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XOCIETY (XO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XOCIETY (XO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XOCIETY prognozes.

Peržiūrėkite XOCIETY kainos prognozę dabar!

XOCIETY (XO) Tokenomika

Supratimas apie XOCIETY (XO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XOCIETY (XO)

Ieškote, kaip nusipirkti XOCIETY? Viskas paprasta ir patogu! XOCIETY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XO į vietos valiutas

XOCIETY išteklius

Išsamesnei XOCIETY analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali XOCIETY svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XOCIETY

Kiek XOCIETY(XO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XO kaina USD valiuta yra 0.005377USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XO į USD kaina?
Dabartinė XO kaina USD valiuta yra $ 0.005377. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XOCIETY rinkos kapitalizacija?
XO rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XO apyvartoje?
XO apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XO kaina?
XO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XO kaina?
XO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra XO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XO yra $ 122.07KUSD.
Ar XO kaina šiais metais kils?
XO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
XOCIETY (XO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

