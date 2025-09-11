Neurai (XNA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001668. Per pastarąsias 24 valandas XNA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001523 iki aukščiausios $ 0.0001804 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XNA kaina yra $ 0.006802428768499582, o žemiausia – $ 0.000070314496375403.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XNA per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – -3.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Neurai (XNA) rinkos informacija
No.1942
$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M
$ 11.34K
$ 11.34K$ 11.34K
$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M
9.87B
9.87B 9.87B
21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
9,872,903,071
9,872,903,071 9,872,903,071
47.01%
XNA
Dabartinė Neurai rinkos kapitalizacija yra $ 1.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.34K. XNA apyvartoje yra 9.87B vienetų, o bendras kiekis siekia 9872903071. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.50M
Neurai (XNA) kainos istorija USD
Stebėkite Neurai kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000005585
-3.23%
30 dienų
$ -0.0000027
-1.60%
60 dienų
$ -0.0000392
-19.03%
90 dienų
$ -0.0000242
-12.68%
Neurai kainos pokytis šiandien
Šiandien XNA užfiksuotas $ -0.000005585 (-3.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Neurai 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000027 (-1.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Neurai 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XNA rodiklis pasikeitė $ -0.0000392 (-19.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Neurai 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000242 (-12.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Neurai (XNA) pokyčius?
Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.
Neurai galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Neurai investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XNAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Neurai mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Neurai, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Neurai kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Neurai (XNA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Neurai (XNA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Neurai prognozes.
Supratimas apie Neurai (XNA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XNAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Neurai (XNA)
Ieškote, kaip nusipirkti Neurai? Viskas paprasta ir patogu! Neurai lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.