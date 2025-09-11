Daugiau apie XLS

ELIS logotipas

ELIS kaina(XLS)

1 XLS į USD – tiesioginė kaina:

ELIS (XLS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:56:20(UTC+8)

ELIS (XLS) kainos informacija (USD)

ELIS (XLS) realiojo laiko kaina yra $ 0,002. Per pastarąsias 24 valandas XLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,0018 iki aukščiausios $ 0,0022 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XLS kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XLS per pastarąją valandą pasikeitė -2,44%, per 24 valandas – -2,42%, o per pastarąsias 7 dienas – +33,24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ELIS (XLS) rinkos informacija

Dabartinė ELIS rinkos kapitalizacija yra $ 0,00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33,02K. XLS apyvartoje yra 0,00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 400,00K

ELIS (XLS) kainos istorija USD

Stebėkite ELIS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0,00004981-2,42%
30 dienų$ -0,00031-13,42%
60 dienų$ -0,00058-22,49%
90 dienų$ -0,00218-52,16%
ELIS kainos pokytis šiandien

Šiandien XLS užfiksuotas $ -0,00004981 (-2,42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ELIS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0,00031 (-13,42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ELIS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XLS rodiklis pasikeitė $ -0,00058 (-22,49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ELIS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0,00218 (-52,16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ELIS (XLS) pokyčius?

Peržiūrėkite ELIS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ELIS (XLS)

ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd.

ELIS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ELIS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XLSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ELIS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ELIS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ELIS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ELIS (XLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ELIS (XLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ELIS prognozes.

Peržiūrėkite ELIS kainos prognozę dabar!

ELIS (XLS) Tokenomika

Supratimas apie ELIS (XLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ELIS (XLS)

Ieškote, kaip nusipirkti ELIS? Viskas paprasta ir patogu! ELIS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XLS į vietos valiutas

ELIS išteklius

Išsamesnei ELIS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ELIS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ELIS

Kiek ELIS(XLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XLS kaina USD valiuta yra 0,002USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XLS į USD kaina?
Dabartinė XLS kaina USD valiuta yra $ 0,002. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ELIS rinkos kapitalizacija?
XLS rinkos kapitalizacija yra $ 0,00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XLS apyvartoje?
XLS apyvartoje yra 0,00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XLS kaina?
XLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XLS kaina?
XLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra XLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XLS yra $ 33,02KUSD.
Ar XLS kaina šiais metais kils?
XLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:56:20(UTC+8)

ELIS (XLS) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

