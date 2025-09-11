ELIS (XLS) realiojo laiko kaina yra $ 0,002. Per pastarąsias 24 valandas XLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,0018 iki aukščiausios $ 0,0022 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XLS kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XLS per pastarąją valandą pasikeitė -2,44%, per 24 valandas – -2,42%, o per pastarąsias 7 dienas – +33,24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ELIS (XLS) rinkos informacija
Dabartinė ELIS rinkos kapitalizacija yra $ 0,00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33,02K. XLS apyvartoje yra 0,00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 400,00K
ELIS (XLS) kainos istorija USD
Stebėkite ELIS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0,00004981
-2,42%
30 dienų
$ -0,00031
-13,42%
60 dienų
$ -0,00058
-22,49%
90 dienų
$ -0,00218
-52,16%
ELIS kainos pokytis šiandien
Šiandien XLS užfiksuotas $ -0,00004981 (-2,42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ELIS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0,00031 (-13,42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ELIS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XLS rodiklis pasikeitė $ -0,00058 (-22,49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ELIS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0,00218 (-52,16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ELIS (XLS) pokyčius?
ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd.
ELIS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ELIS (XLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ELIS (XLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ELIS prognozes.
Supratimas apie ELIS (XLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ELIS (XLS)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.