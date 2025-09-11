XION (XION) realiojo laiko kaina yra $ 0.9473. Per pastarąsias 24 valandas XION svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9209 iki aukščiausios $ 0.9518 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XION kaina yra $ 12.087, o žemiausia – $ 0.5.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XION per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XION (XION) rinkos informacija
No.670
$ 38.57M
$ 37.12K
$ 189.46M
40.71M
200,000,000
200,000,000
20.35%
XION
Dabartinė XION rinkos kapitalizacija yra $ 38.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 37.12K. XION apyvartoje yra 40.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 189.46M
XION (XION) kainos istorija USD
Stebėkite XION kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.005931
+0.63%
30 dienų
$ -0.0827
-8.03%
60 dienų
$ -0.0199
-2.06%
90 dienų
$ -0.1429
-13.11%
XION kainos pokytis šiandien
Šiandien XION užfiksuotas $ +0.005931 (+0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XION 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0827 (-8.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XION 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XION rodiklis pasikeitė $ -0.0199 (-2.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XION 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1429 (-13.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XION (XION) pokyčius?
Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction.
XION galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XION investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XION, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XION kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XION (XION) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XION (XION) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XION prognozes.
Supratimas apie XION (XION) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XIONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XION (XION)
Ieškote, kaip nusipirkti XION? Viskas paprasta ir patogu! XION lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
