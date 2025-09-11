Daugiau apie XION

XION Kainos informacija

XION Baltoji knyga

XION Oficiali svetainė

XION Tokenomika

XION Kainų prognozė

XION Istorija

XION pirkimo vadovas

XIONvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

XION Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

XION logotipas

XION kaina(XION)

1 XION į USD – tiesioginė kaina:

$0.9473
$0.9473$0.9473
+0.63%1D
USD
XION (XION) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:27:08(UTC+8)

XION (XION) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.9209
$ 0.9209$ 0.9209
24 val. žemiausia
$ 0.9518
$ 0.9518$ 0.9518
24 val. aukščiausia

$ 0.9209
$ 0.9209$ 0.9209

$ 0.9518
$ 0.9518$ 0.9518

$ 12.087
$ 12.087$ 12.087

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

+0.49%

+0.63%

+3.15%

+3.15%

XION (XION) realiojo laiko kaina yra $ 0.9473. Per pastarąsias 24 valandas XION svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9209 iki aukščiausios $ 0.9518 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XION kaina yra $ 12.087, o žemiausia – $ 0.5.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XION per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XION (XION) rinkos informacija

No.670

$ 38.57M
$ 38.57M$ 38.57M

$ 37.12K
$ 37.12K$ 37.12K

$ 189.46M
$ 189.46M$ 189.46M

40.71M
40.71M 40.71M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

20.35%

XION

Dabartinė XION rinkos kapitalizacija yra $ 38.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 37.12K. XION apyvartoje yra 40.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 189.46M

XION (XION) kainos istorija USD

Stebėkite XION kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.005931+0.63%
30 dienų$ -0.0827-8.03%
60 dienų$ -0.0199-2.06%
90 dienų$ -0.1429-13.11%
XION kainos pokytis šiandien

Šiandien XION užfiksuotas $ +0.005931 (+0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XION 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0827 (-8.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XION 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XION rodiklis pasikeitė $ -0.0199 (-2.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XION 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1429 (-13.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XION (XION) pokyčius?

Peržiūrėkite XION kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XION (XION)

Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction.

XION galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XION investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XIONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XION mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XION, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XION kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XION (XION) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XION (XION) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XION prognozes.

Peržiūrėkite XION kainos prognozę dabar!

XION (XION) Tokenomika

Supratimas apie XION (XION) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XIONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XION (XION)

Ieškote, kaip nusipirkti XION? Viskas paprasta ir patogu! XION lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XION į vietos valiutas

1 XION(XION) į VND
24,928.1995
1 XION(XION) į AUD
A$1.430423
1 XION(XION) į GBP
0.691529
1 XION(XION) į EUR
0.805205
1 XION(XION) į USD
$0.9473
1 XION(XION) į MYR
RM3.997606
1 XION(XION) į TRY
39.104544
1 XION(XION) į JPY
¥139.2531
1 XION(XION) į ARS
ARS$1,349.42885
1 XION(XION) į RUB
80.04685
1 XION(XION) į INR
83.495022
1 XION(XION) į IDR
Rp15,529.505712
1 XION(XION) į KRW
1,315.686024
1 XION(XION) į PHP
54.128722
1 XION(XION) į EGP
￡E.45.603022
1 XION(XION) į BRL
R$5.11542
1 XION(XION) į CAD
C$1.307274
1 XION(XION) į BDT
115.38114
1 XION(XION) į NGN
1,428.803117
1 XION(XION) į COP
$3,714.893788
1 XION(XION) į ZAR
R.16.568277
1 XION(XION) į UAH
39.104544
1 XION(XION) į VES
Bs147.7788
1 XION(XION) į CLP
$910.3553
1 XION(XION) į PKR
Rs269.042673
1 XION(XION) į KZT
510.670484
1 XION(XION) į THB
฿30.105194
1 XION(XION) į TWD
NT$28.750555
1 XION(XION) į AED
د.إ3.476591
1 XION(XION) į CHF
Fr0.748367
1 XION(XION) į HKD
HK$7.369994
1 XION(XION) į AMD
֏361.972803
1 XION(XION) į MAD
.د.م8.554119
1 XION(XION) į MXN
$17.610307
1 XION(XION) į SAR
ريال3.552375
1 XION(XION) į PLN
3.448172
1 XION(XION) į RON
лв4.101809
1 XION(XION) į SEK
kr8.857255
1 XION(XION) į BGN
лв1.581991
1 XION(XION) į HUF
Ft318.415949
1 XION(XION) į CZK
19.760678
1 XION(XION) į KWD
د.ك0.2889265
1 XION(XION) į ILS
3.145036
1 XION(XION) į AOA
Kz866.694243
1 XION(XION) į BHD
.د.ب0.3571321
1 XION(XION) į BMD
$0.9473
1 XION(XION) į DKK
kr6.043774
1 XION(XION) į HNL
L24.828733
1 XION(XION) į MUR
43.10215
1 XION(XION) į NAD
$16.653534
1 XION(XION) į NOK
kr9.406689
1 XION(XION) į NZD
$1.591464
1 XION(XION) į PAB
B/.0.9473
1 XION(XION) į PGK
K4.016552
1 XION(XION) į QAR
ر.ق3.448172
1 XION(XION) į RSD
дин.94.881568

XION išteklius

Išsamesnei XION analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali XION svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XION

Kiek XION(XION) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XION kaina USD valiuta yra 0.9473USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XION į USD kaina?
Dabartinė XION kaina USD valiuta yra $ 0.9473. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XION rinkos kapitalizacija?
XION rinkos kapitalizacija yra $ 38.57MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XION apyvartoje?
XION apyvartoje yra 40.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XION kaina?
XION pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 12.087USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XION kaina?
XION pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.5USD.
Kokia yra XION prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XION yra $ 37.12KUSD.
Ar XION kaina šiais metais kils?
XION šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XION kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:27:08(UTC+8)

XION (XION) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

XION-į-USD skaičiuoklė

Suma

XION
XION
USD
USD

1 XION = 0.9473 USD

Prekiauti XION

XIONUSDT
$0.9473
$0.9473$0.9473
+0.63%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis