XELIS (XEL) realiojo laiko kaina yra $ 1.368. Per pastarąsias 24 valandas XEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.322 iki aukščiausios $ 1.441 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XEL kaina yra $ 12.72384266980139, o žemiausia – $ 0.9827279361454504.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XEL per pastarąją valandą pasikeitė +0.73%, per 24 valandas – -1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XELIS (XEL) rinkos informacija
Dabartinė XELIS rinkos kapitalizacija yra $ 5.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 22.60K. XEL apyvartoje yra 3.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 3685478.36497199. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.17M
XELIS (XEL) kainos istorija USD
Stebėkite XELIS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.01494
-1.08%
30 dienų
$ -0.211
-13.37%
60 dienų
$ -0.522
-27.62%
90 dienų
$ -0.01
-0.73%
XELIS kainos pokytis šiandien
Šiandien XEL užfiksuotas $ -0.01494 (-1.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XELIS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.211 (-13.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XELIS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XEL rodiklis pasikeitė $ -0.522 (-27.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XELIS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01 (-0.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XELIS (XEL) pokyčius?
XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.
XELIS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XELIS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XELstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie XELIS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XELIS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XELIS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XELIS (XEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XELIS (XEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XELIS prognozes.
Supratimas apie XELIS (XEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XELišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XELIS (XEL)
Ieškote, kaip nusipirkti XELIS? Viskas paprasta ir patogu! XELIS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
