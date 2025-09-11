Daugiau apie XEL

XELIS logotipas

XELIS kaina(XEL)

1 XEL į USD – tiesioginė kaina:

USD
XELIS (XEL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:55:59(UTC+8)

XELIS (XEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

XELIS (XEL) realiojo laiko kaina yra $ 1.368. Per pastarąsias 24 valandas XEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.322 iki aukščiausios $ 1.441 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XEL kaina yra $ 12.72384266980139, o žemiausia – $ 0.9827279361454504.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XEL per pastarąją valandą pasikeitė +0.73%, per 24 valandas – -1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XELIS (XEL) rinkos informacija

No.1441

20.02%

XELIS

Dabartinė XELIS rinkos kapitalizacija yra $ 5.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 22.60K. XEL apyvartoje yra 3.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 3685478.36497199. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.17M

XELIS (XEL) kainos istorija USD

Stebėkite XELIS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.01494-1.08%
30 dienų$ -0.211-13.37%
60 dienų$ -0.522-27.62%
90 dienų$ -0.01-0.73%
XELIS kainos pokytis šiandien

Šiandien XEL užfiksuotas $ -0.01494 (-1.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XELIS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.211 (-13.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XELIS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XEL rodiklis pasikeitė $ -0.522 (-27.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XELIS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01 (-0.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XELIS (XEL) pokyčius?

Peržiūrėkite XELIS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XELIS (XEL)

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

XELIS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XELIS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XELstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XELIS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XELIS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XELIS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XELIS (XEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XELIS (XEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XELIS prognozes.

Peržiūrėkite XELIS kainos prognozę dabar!

XELIS (XEL) Tokenomika

Supratimas apie XELIS (XEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XELIS (XEL)

Ieškote, kaip nusipirkti XELIS? Viskas paprasta ir patogu! XELIS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XEL į vietos valiutas

XELIS išteklius

Išsamesnei XELIS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali XELIS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XELIS

Kiek XELIS(XEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XEL kaina USD valiuta yra 1.368USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XEL į USD kaina?
Dabartinė XEL kaina USD valiuta yra $ 1.368. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XELIS rinkos kapitalizacija?
XEL rinkos kapitalizacija yra $ 5.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XEL apyvartoje?
XEL apyvartoje yra 3.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XEL kaina?
XEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 12.72384266980139USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XEL kaina?
XEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.9827279361454504USD.
Kokia yra XEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XEL yra $ 22.60KUSD.
Ar XEL kaina šiais metais kils?
XEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:55:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

