XEC (XEC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00002028. Per pastarąsias 24 valandas XEC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002002 iki aukščiausios $ 0.0000204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XEC kaina yra $ 0.000592590659826054, o žemiausia – $ 0.000015996212103553.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XEC per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XEC (XEC) rinkos informacija
Dabartinė XEC rinkos kapitalizacija yra $ 403.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 207.67K. XEC apyvartoje yra 19.92T vienetų, o bendras kiekis siekia 19918473422581. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 425.88M
XEC (XEC) kainos istorija USD
Stebėkite XEC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000587
+0.29%
30 dienų
$ -0.00000114
-5.33%
60 dienų
$ -0.00000084
-3.98%
90 dienų
$ +0.00000003
+0.14%
XEC kainos pokytis šiandien
Šiandien XEC užfiksuotas $ +0.0000000587 (+0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XEC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000114 (-5.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XEC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XEC rodiklis pasikeitė $ -0.00000084 (-3.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XEC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000003 (+0.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XEC (XEC) pokyčius?
eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.
XEC kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XEC (XEC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XEC (XEC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XEC prognozes.
Supratimas apie XEC (XEC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XECišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XEC (XEC)
