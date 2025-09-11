XDC Network (XDC) realiojo laiko kaina yra $ 0.07855. Per pastarąsias 24 valandas XDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07736 iki aukščiausios $ 0.08002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XDC kaina yra $ 0.19387438, o žemiausia – $ 0.000157131627911.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XDC per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – -0.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XDC Network (XDC) rinkos informacija
Dabartinė XDC Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.39B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.53M. XDC apyvartoje yra 17.74B vienetų, o bendras kiekis siekia 38018670982.05. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.99B
XDC Network (XDC) kainos istorija USD
Stebėkite XDC Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0007375
-0.92%
30 dienų
$ -0.00995
-11.25%
60 dienų
$ +0.00576
+7.91%
90 dienų
$ +0.01821
+30.17%
XDC Network kainos pokytis šiandien
Šiandien XDC užfiksuotas $ -0.0007375 (-0.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XDC Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00995 (-11.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XDC Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XDC rodiklis pasikeitė $ +0.00576 (+7.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XDC Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01821 (+30.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XDC Network (XDC) pokyčius?
XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.
XDC Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti XDCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie XDC Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XDC Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XDC Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XDC Network (XDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XDC Network (XDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XDC Network prognozes.
Supratimas apie XDC Network (XDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XDC Network (XDC)
Ieškote, kaip nusipirkti XDC Network? XDC Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".
