Daugiau apie XDC

XDC Kainos informacija

XDC Baltoji knyga

XDC Oficiali svetainė

XDC Tokenomika

XDC Kainų prognozė

XDC Istorija

XDC pirkimo vadovas

XDCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

XDC Spot

XDC USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

XDC Network logotipas

XDC Network kaina(XDC)

1 XDC į USD – tiesioginė kaina:

$0.07856
$0.07856$0.07856
-0.93%1D
USD
XDC Network (XDC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:44:10(UTC+8)

XDC Network (XDC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.07736
$ 0.07736$ 0.07736
24 val. žemiausia
$ 0.08002
$ 0.08002$ 0.08002
24 val. aukščiausia

$ 0.07736
$ 0.07736$ 0.07736

$ 0.08002
$ 0.08002$ 0.08002

$ 0.19387438
$ 0.19387438$ 0.19387438

$ 0.000157131627911
$ 0.000157131627911$ 0.000157131627911

-0.39%

-0.92%

-0.11%

-0.11%

XDC Network (XDC) realiojo laiko kaina yra $ 0.07855. Per pastarąsias 24 valandas XDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07736 iki aukščiausios $ 0.08002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XDC kaina yra $ 0.19387438, o žemiausia – $ 0.000157131627911.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XDC per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – -0.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XDC Network (XDC) rinkos informacija

No.67

$ 1.39B
$ 1.39B$ 1.39B

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 2.99B
$ 2.99B$ 2.99B

17.74B
17.74B 17.74B

38,018,670,982.05
38,018,670,982.05 38,018,670,982.05

0.03%

XDC

Dabartinė XDC Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.39B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.53M. XDC apyvartoje yra 17.74B vienetų, o bendras kiekis siekia 38018670982.05. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.99B

XDC Network (XDC) kainos istorija USD

Stebėkite XDC Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0007375-0.92%
30 dienų$ -0.00995-11.25%
60 dienų$ +0.00576+7.91%
90 dienų$ +0.01821+30.17%
XDC Network kainos pokytis šiandien

Šiandien XDC užfiksuotas $ -0.0007375 (-0.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XDC Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00995 (-11.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XDC Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XDC rodiklis pasikeitė $ +0.00576 (+7.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XDC Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01821 (+30.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XDC Network (XDC) pokyčius?

Peržiūrėkite XDC Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XDC Network (XDC)

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

XDC Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XDC Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XDCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XDC Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XDC Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XDC Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XDC Network (XDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XDC Network (XDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XDC Network prognozes.

Peržiūrėkite XDC Network kainos prognozę dabar!

XDC Network (XDC) Tokenomika

Supratimas apie XDC Network (XDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XDC Network (XDC)

Ieškote, kaip nusipirkti XDC Network? Viskas paprasta ir patogu! XDC Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XDC į vietos valiutas

1 XDC Network(XDC) į VND
2,067.04325
1 XDC Network(XDC) į AUD
A$0.1186105
1 XDC Network(XDC) į GBP
0.0573415
1 XDC Network(XDC) į EUR
0.0667675
1 XDC Network(XDC) į USD
$0.07855
1 XDC Network(XDC) į MYR
RM0.331481
1 XDC Network(XDC) į TRY
3.242544
1 XDC Network(XDC) į JPY
¥11.54685
1 XDC Network(XDC) į ARS
ARS$111.894475
1 XDC Network(XDC) į RUB
6.637475
1 XDC Network(XDC) į INR
6.9304665
1 XDC Network(XDC) į IDR
Rp1,287.704712
1 XDC Network(XDC) į KRW
109.248911
1 XDC Network(XDC) į PHP
4.4938455
1 XDC Network(XDC) į EGP
￡E.3.782968
1 XDC Network(XDC) į BRL
R$0.42417
1 XDC Network(XDC) į CAD
C$0.108399
1 XDC Network(XDC) į BDT
9.56739
1 XDC Network(XDC) į NGN
118.4761795
1 XDC Network(XDC) į COP
$308.038538
1 XDC Network(XDC) į ZAR
R.1.3738395
1 XDC Network(XDC) į UAH
3.242544
1 XDC Network(XDC) į VES
Bs12.2538
1 XDC Network(XDC) į CLP
$75.48655
1 XDC Network(XDC) į PKR
Rs22.3089855
1 XDC Network(XDC) į KZT
42.344734
1 XDC Network(XDC) į THB
฿2.496319
1 XDC Network(XDC) į TWD
NT$2.3855635
1 XDC Network(XDC) į AED
د.إ0.2882785
1 XDC Network(XDC) į CHF
Fr0.0620545
1 XDC Network(XDC) į HKD
HK$0.611119
1 XDC Network(XDC) į AMD
֏30.0147405
1 XDC Network(XDC) į MAD
.د.م0.7093065
1 XDC Network(XDC) į MXN
$1.46103
1 XDC Network(XDC) į SAR
ريال0.2945625
1 XDC Network(XDC) į PLN
0.285922
1 XDC Network(XDC) į RON
лв0.340907
1 XDC Network(XDC) į SEK
kr0.7344425
1 XDC Network(XDC) į BGN
лв0.1311785
1 XDC Network(XDC) į HUF
Ft26.4030115
1 XDC Network(XDC) į CZK
1.638553
1 XDC Network(XDC) į KWD
د.ك0.02395775
1 XDC Network(XDC) į ILS
0.2615715
1 XDC Network(XDC) į AOA
Kz71.8661805
1 XDC Network(XDC) į BHD
.د.ب0.02961335
1 XDC Network(XDC) į BMD
$0.07855
1 XDC Network(XDC) į DKK
kr0.501149
1 XDC Network(XDC) į HNL
L2.0587955
1 XDC Network(XDC) į MUR
3.578738
1 XDC Network(XDC) į NAD
$1.380909
1 XDC Network(XDC) į NOK
kr0.7800015
1 XDC Network(XDC) į NZD
$0.131964
1 XDC Network(XDC) į PAB
B/.0.07855
1 XDC Network(XDC) į PGK
K0.333052
1 XDC Network(XDC) į QAR
ر.ق0.285922
1 XDC Network(XDC) į RSD
дин.7.8667825

XDC Network išteklius

Išsamesnei XDC Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali XDC Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XDC Network

Kiek XDC Network(XDC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XDC kaina USD valiuta yra 0.07855USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XDC į USD kaina?
Dabartinė XDC kaina USD valiuta yra $ 0.07855. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XDC Network rinkos kapitalizacija?
XDC rinkos kapitalizacija yra $ 1.39BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XDC apyvartoje?
XDC apyvartoje yra 17.74BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XDC kaina?
XDC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.19387438USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XDC kaina?
XDC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000157131627911USD.
Kokia yra XDC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XDC yra $ 1.53MUSD.
Ar XDC kaina šiais metais kils?
XDC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XDC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:44:10(UTC+8)

XDC Network (XDC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

XDC-į-USD skaičiuoklė

Suma

XDC
XDC
USD
USD

1 XDC = 0.07854 USD

Prekiauti XDC

XDCUSDC
$0.0786
$0.0786$0.0786
-0.95%
XDCUSDT
$0.07856
$0.07856$0.07856
-0.91%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis