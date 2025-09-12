XDC Network (XDC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite XDC Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek XDC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte XDC Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

XDC Network kainos prognozė
$0.07704
$0.07704$0.07704
+3.25%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:29:06(UTC+8)

XDC Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

XDC Network (XDC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, XDC Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.07704 prekybos kainą 2025 m.

XDC Network (XDC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, XDC Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.080892 prekybos kainą 2026 m.

XDC Network (XDC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. XDC ateities kaina yra $ 0.084936 su 10.25% augimo norma.

XDC Network (XDC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. XDC ateities kaina yra $ 0.089183 su 15.76% augimo norma.

XDC Network (XDC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XDC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.093642, o augimo norma – 21.55%.

XDC Network (XDC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XDC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.098324, o augimo norma – 27.63%.

XDC Network (XDC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. XDC Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.160160 prekybos kainą.

XDC Network (XDC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. XDC Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.260884 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.07704
    0.00%
  • 2026
    $ 0.080892
    5.00%
  • 2027
    $ 0.084936
    10.25%
  • 2028
    $ 0.089183
    15.76%
  • 2029
    $ 0.093642
    21.55%
  • 2030
    $ 0.098324
    27.63%
  • 2031
    $ 0.103240
    34.01%
  • 2032
    $ 0.108403
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.113823
    47.75%
  • 2034
    $ 0.119514
    55.13%
  • 2035
    $ 0.125490
    62.89%
  • 2036
    $ 0.131764
    71.03%
  • 2037
    $ 0.138352
    79.59%
  • 2038
    $ 0.145270
    88.56%
  • 2039
    $ 0.152533
    97.99%
  • 2040
    $ 0.160160
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės XDC Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.07704
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.077050
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.077113
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.077356
    0.41%
XDC Network (XDC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma XDC kaina yra $0.07704. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

XDC Network (XDC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė XDC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.077050. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

XDC Network (XDC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė XDC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.077113. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

XDC Network (XDC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma XDC kaina yra $0.077356. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė XDC Network kainų statistika

$ 0.07704
$ 0.07704$ 0.07704

+3.25%

$ 1.37B
$ 1.37B$ 1.37B

17.74B
17.74B 17.74B

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

--

Naujausia XDC kaina yra $ 0.07704. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.25%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.73M.
Be to, XDC turi 17.74B apyvartą ir $ 1.37B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti XDC Network (XDC)

Bandote įsigyti XDC? Dabar galite XDC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti XDC Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti XDC dabar

XDC Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje XDC Network, dabartinė XDC Network kaina yra 0.07709USD. Apyvartinė XDC Network (XDC) pasiūla yra 0.00 XDC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.37B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.001350
    $ 0.07777
    $ 0.07264
  • 7 dienos
    -0.06%
    $ -0.005109
    $ 0.08288
    $ 0.07264
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.013729
    $ 0.09092
    $ 0.07264
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas XDC Network kaina pasikeitė $0.001350, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas XDC Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.08288 ir žemiausia $0.07264. Kainos pokytis buvo -0.06%. Ši naujausia tendencija parodo XDC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį XDC Network įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.013729 vertę. Tai rodo, kad XDC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą XDC Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą XDC kainų istoriją

Kaip veikia XDC Network (XDC) kainų prognozės modulis?

XDC Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas XDC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius XDC Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą XDC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti XDC Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja XDC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina XDC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą XDC Network potencialą.

Kodėl XDC kainų prognozė yra svarbi?

XDC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į XDC dabar?
Pagal jūsų prognozes, XDC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio XDC kainų prognozė?
Remiantis XDC Network (XDC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama XDC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 XDC 2026 m.?
1 vieneto XDC Network (XDC) kaina šiandien yra $0.07704. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XDC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama XDC kaina 2027 m.?
XDC Network (XDC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 XDC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė XDC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, XDC Network (XDC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė XDC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, XDC Network (XDC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 XDC 2030 m.?
1 vieneto XDC Network (XDC) kaina šiandien yra $0.07704. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XDC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia XDC kainų prognozė 2040 metams?
XDC Network (XDC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 XDC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:29:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.