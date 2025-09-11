XDB CHAIN (XDB) realiojo laiko kaina yra $ 0.0006675. Per pastarąsias 24 valandas XDB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005864 iki aukščiausios $ 0.00074 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XDB kaina yra $ 1.0288635012534548, o žemiausia – $ 0.000213677202181352.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XDB per pastarąją valandą pasikeitė +2.77%, per 24 valandas – -0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XDB CHAIN (XDB) rinkos informacija
No.1114
$ 11.48M
$ 11.48M$ 11.48M
$ 42.76K
$ 42.76K$ 42.76K
$ 12.67M
$ 12.67M$ 12.67M
17.20B
17.20B 17.20B
18,974,370,019.97
18,974,370,019.97 18,974,370,019.97
XDB
Dabartinė XDB CHAIN rinkos kapitalizacija yra $ 11.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 42.76K. XDB apyvartoje yra 17.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 18974370019.97. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.67M
XDB CHAIN (XDB) kainos istorija USD
Stebėkite XDB CHAIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000004367
-0.65%
30 dienų
$ +0.0000501
+8.11%
60 dienų
$ +0.0001406
+26.68%
90 dienų
$ +0.00034
+103.81%
XDB CHAIN kainos pokytis šiandien
Šiandien XDB užfiksuotas $ -0.000004367 (-0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XDB CHAIN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000501 (+8.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XDB CHAIN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XDB rodiklis pasikeitė $ +0.0001406 (+26.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XDB CHAIN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00034 (+103.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XDB CHAIN (XDB) pokyčius?
XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU).
The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands
XDB CHAIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XDB CHAIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XDBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie XDB CHAIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XDB CHAIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XDB CHAIN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XDB CHAIN (XDB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XDB CHAIN (XDB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XDB CHAIN prognozes.
Supratimas apie XDB CHAIN (XDB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XDBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XDB CHAIN (XDB)
Ieškote, kaip nusipirkti XDB CHAIN? Viskas paprasta ir patogu! XDB CHAIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.