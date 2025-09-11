Daugiau apie XDB

XDB CHAIN kaina(XDB)

$0.0006675
$0.0006675$0.0006675
-0.65%1D
XDB CHAIN (XDB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:10:51(UTC+8)

XDB CHAIN (XDB) kainos informacija (USD)

$ 0.0005864
$ 0.0005864$ 0.0005864
$ 0.00074
$ 0.00074$ 0.00074
$ 0.0005864
$ 0.0005864$ 0.0005864

$ 0.00074
$ 0.00074$ 0.00074

$ 1.0288635012534548
$ 1.0288635012534548$ 1.0288635012534548

$ 0.000213677202181352
$ 0.000213677202181352$ 0.000213677202181352

+2.77%

-0.65%

-7.46%

-7.46%

XDB CHAIN (XDB) realiojo laiko kaina yra $ 0.0006675. Per pastarąsias 24 valandas XDB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005864 iki aukščiausios $ 0.00074 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XDB kaina yra $ 1.0288635012534548, o žemiausia – $ 0.000213677202181352.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XDB per pastarąją valandą pasikeitė +2.77%, per 24 valandas – -0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XDB CHAIN (XDB) rinkos informacija

$ 11.48M
$ 11.48M$ 11.48M

$ 42.76K
$ 42.76K$ 42.76K

$ 12.67M
$ 12.67M$ 12.67M

17.20B
17.20B 17.20B

18,974,370,019.97
18,974,370,019.97 18,974,370,019.97

Dabartinė XDB CHAIN rinkos kapitalizacija yra $ 11.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 42.76K. XDB apyvartoje yra 17.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 18974370019.97. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.67M

XDB CHAIN (XDB) kainos istorija USD

Stebėkite XDB CHAIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000004367-0.65%
30 dienų$ +0.0000501+8.11%
60 dienų$ +0.0001406+26.68%
90 dienų$ +0.00034+103.81%
XDB CHAIN kainos pokytis šiandien

Šiandien XDB užfiksuotas $ -0.000004367 (-0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XDB CHAIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000501 (+8.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XDB CHAIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XDB rodiklis pasikeitė $ +0.0001406 (+26.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XDB CHAIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00034 (+103.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XDB CHAIN (XDB) pokyčius?

Peržiūrėkite XDB CHAIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as "XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

XDB CHAIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XDB CHAIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti XDBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XDB CHAIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XDB CHAIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XDB CHAIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XDB CHAIN (XDB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XDB CHAIN (XDB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XDB CHAIN prognozes.

Peržiūrėkite XDB CHAIN kainos prognozę dabar!

XDB CHAIN (XDB) Tokenomika

Supratimas apie XDB CHAIN (XDB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.

Kaip pirkti XDB CHAIN (XDB)

Ieškote, kaip nusipirkti XDB CHAIN? Viskas paprasta ir patogu! XDB CHAIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XDB į vietos valiutas

XDB CHAIN išteklius

Išsamesnei XDB CHAIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Kiek XDB CHAIN(XDB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XDB kaina USD valiuta yra 0.0006675USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XDB į USD kaina?
Dabartinė XDB kaina USD valiuta yra $ 0.0006675. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XDB CHAIN rinkos kapitalizacija?
XDB rinkos kapitalizacija yra $ 11.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XDB apyvartoje?
XDB apyvartoje yra 17.20BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XDB kaina?
XDB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0288635012534548USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XDB kaina?
XDB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000213677202181352USD.
Kokia yra XDB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XDB yra $ 42.76KUSD.
Ar XDB kaina šiais metais kils?
XDB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XDB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:10:51(UTC+8)

XDB CHAIN (XDB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin'apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

